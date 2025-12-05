सोलापूर

Mohol News: 'कार्यकर्ते व नेते मंडळींना लागले जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वेध'; मोहोळ चाचपणी सुरू

Panchayat Samiti election: मागील निवडणुकांतील निकाल, स्थानिक स्तरावरील कामकाज, मतदारांच्या अपेक्षा आणि नव्या इच्छुकांची चाचपणी या सर्व गोष्टींमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काही ठिकाणी बैठका, तर काही ठिकाणी थेट बूथ स्तरावरील सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
-राजकुमार शहा

मोहोळ : मोहोळ नगरपरिषदेची निवडणूक संपताच विविध राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींना आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. अनेक इच्छुकांनी आपल्या प्रचाराच्या अनेक फेऱ्या पूर्ण केल्या असून, जिल्हा परिषद मतदार संघातील विविध गावातील नातेवाईकाकडे हेलपाटे वाढले आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषद मतदार संघात आपल्या समाजाचे किती मतदार आहेत याची चाचपणी सुरू झाली आहे.

