Mohol News: 'कार्यकर्ते व नेते मंडळींना लागले जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वेध'; मोहोळ चाचपणी सुरू

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ नगरपरिषदेची निवडणूक संपताच विविध राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींना आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. अनेक इच्छुकांनी आपल्या प्रचाराच्या अनेक फेऱ्या पूर्ण केल्या असून, जिल्हा परिषद मतदार संघातील विविध गावातील नातेवाईकाकडे हेलपाटे वाढले आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषद मतदार संघात आपल्या समाजाचे किती मतदार आहेत याची चाचपणी सुरू झाली आहे. मोहोळ तालुक्यात सहा जिल्हा परिषद गट व 12 पंचायत समिती गण आहेत. काही जरी झाले किंवा नेते मंडळीनी जरी नाही उमेदवारी दिली तरी लढाईचेच या निर्धाराने अनेक इच्छुक गेल्या दोन वर्षा पासून कामाला लागले आहेत. विवाह सोहळे, साखरपुडे, बारसे अशा सारख्या कार्यक्रमांना नेते मंडळी आवर्जून हजेरी लावत आहेत. ग्रामीण भागात ट्रान्सफॉर्मर जळणे, पिण्याचे पाणी, रस्ते या सारख्या समस्या आपले अधिकाऱ्या जवळ वजन वापरून नेते मंडळी करीत आहेत.मोहोळ तालुक्यातील अपवाद वगळता बहुतांश जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण जागेसाठी खुले आहेत. त्यामुळे मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. या ठिकाणच्या इच्छुकांची संख्या ही मोठी आहे. काही ठिकाणी विविध पक्षांच्या नेत्यांनी अंतर्गत अँडजेस्टमेंट" केल्याची ही चर्चा आहे. तालुका पंचायत समितीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा मोठा राबता असतो. आपल्या गावासह इतर गावातील कार्यकर्त्यांची कामेही या ठिकाणाहून मार्गी लागतात. मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रशासकाचे राज्य असल्याने निधी अभावी विकास रखडल्याचे माजी पंचायत समिती सदस्य सांगताहेत. वरिष्ठ नेते मंडळींनी आपल्याला उमेदवारी द्यावी व शिफारस करावी यासाठी उत्साही कार्यकर्ते त्यांचे वाढदिवस साजरे करणे, डिजिटल फलक लावणे असे उपक्रम राबवीत आहेत. ज्या पक्षाचे आपण काम करतो त्याची उमेदवारी काही कारणास्तव नाही मिळाल्यास इच्छुक कार्यकर्ते इतर पक्षांच्या नेते मंडळीशी संधान साधून आहेत. मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारात नेते मंडळींनी आपलाही प्रचार उरकून घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी का जाहीर होईनात सध्या प्रचार तर जोरात सुरू आहे.