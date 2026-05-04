Hyderabad Solapur Highway: हैदराबाद-सोलापूर महामार्ग मंजुरीवरून श्रेयवाद; मोहोळ ते वळसंग मार्ग, ७४० कोटींवरून खासदार-आमदारांमध्ये जुंपली!

सोलापूर : सोलापूर शहरासाठी बाह्यवळण मार्ग (बायपास) ठरणाऱ्या मोहोळ ते तांदूळवाडी (हैदराबाद-सोलापूर महामार्ग) रस्त्याच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने पहिल्या टप्प्यात आंशिक मंजुरी दिली असून, मोहोळ ते वळसंग या ८१ किलोमीटर मार्गासाठी सुमारे ७४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या मंजुरीवरून काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे आणि भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख व सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यात श्रेयवाद रंगला आहे..राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने १०७ किलोमीटरचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. हा महामार्ग मोहोळ, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट या तीन विधानसभा मतदारसंघांतून जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ८१ किलोमीटर मार्गाला मंजुरी दिली असून, उर्वरित भागासाठी दुसऱ्या टप्प्यात मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गासाठी निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, या कामाचे श्रेय घेताना खासदार प्रणिती शिंदे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळेच निधी मंजूरचा दावा केला. तर आमदार सुभाष देशमुख व सचिन कल्याणशेट्टी यांनीही सामाजिक माध्यमांवरून माहिती देत, मंजुरी मिळाल्याचा दावा केला आहे..मोहोळ ते वळसंग या मार्गासाठी ७४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी मी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. मात्र, काहीजण कोणतेही काम न करता श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मोहोळ ते वळसंग मार्गासाठी त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे निधी मिळाल्याचा दावा पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट करावा. तसेच, इतर कोणत्याही कामांबाबत त्यांनी स्वतः भूमिका मांडावी; त्याला मी सविस्तर उत्तर देईन.- सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार.नवीन पुलांचीही उभारणीमोहोळ ते तांदूळवाडी मार्ग अस्तित्वात असला, तरी त्याची रुंदी केवळ ५ ते ७ मीटर आहे. नव्या आराखड्यानुसार हा मार्ग १० मीटर रुंद करणार असून त्यासाठी भूसंपादन, नवीन पुलांची उभारणीही करणार आहे. दोन दिवसांत अधिकृत माहिती दिली जाईल, अशी माहिती महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिस खराडी यांनी दिली..रूपरेषाएकूण लांबी : ८१ किलोमीटर रुंदी : १० मीटर मंजूर निधी : सुमारे ७४० कोटी रुपये मार्ग : मोहोळ-कुरुल-कामती-तेरा मैल-औराद-बंकलग-कणब-वळसंग