Sangola Political: सांगोला तालुक्यात राजकीय भूकंप! साळुंखे-पाटलांचे पंचायत समितीचे तीन सदस्य भाजपमध्ये, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा मास्टरस्ट्रोक..

सांगोला : सांगोला तालुक्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडली असून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी राबवलेले 'ऑपरेशन लोटस' यशस्वी ठरले आहे. पंचायत समितीच्या सभापती-उपसभापती निवडीच्या तोंडावरच माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांच्या गटातील तीन पंचायत समिती सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या राजकीय भूकंपामुळे पंचायत समितीवरील शेकापचे वर्चस्व जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे शेकाप आणि साळुंखे-पाटील गटाने एकत्र निवडणूक लढविली होती..मुंबई येथे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते आणि दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. पंचायत समितीच्या सभापती निवडीपूर्वीच झालेल्या या राजकीय घडामोडीमुळे सांगोला तालुक्यात मोठी चर्चा रंगली आहे. सभापती निवडीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानी महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीस माजी आमदार शहाजीबापू पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत, बाळासाहेब एरंडे तसेच जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अशोक शिंदे उपस्थित होते. बैठकीत सर्वानुमते सांगोला पंचायत समितीच्या सभापतिपदाची पहिली संधी भारतीय जनता पक्षाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पुढील कालावधीत शिवसेनेला सभापतिपद देण्याचाही निर्णय महायुतीच्या नेत्यांनी घेतला..या रणनीतीनुसार जवळा गणातील पूनम इंगवले, घेरडी गणातील अशोक चोरमुले आणि अजनाळे गणातील बापू जावीर या तीन सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे पंचायत समितीतील संख्याबळात महत्त्वाचा बदल झाला असून भाजपने सभापतिपदासाठी आपला दावा अधिक मजबूत केला आहे. नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीचे ५ आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे ६ सदस्य विजयी झाले होते. दीपकआबा साळुंखे-पाटील गटाच्या तीन सदस्यांच्या भाजप प्रवेशाने सत्तेचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे..सांगोल्यात पहिल्यांदाच भाजपचा सभापती?सांगोला पंचायत समितीवर तब्बल ५५ वर्षे शेतकरी कामगार पक्षाचे वर्चस्व राहिले आहे. या काळात शेकापव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पक्षाचा सभापती झाला नव्हता. मात्र, सध्याच्या बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे सांगोला पंचायत समितीच्या इतिहासात प्रथमच भाजपचा सभापती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जवळा गणातील सदस्या पूनम इंगवले यांचे नाव संभाव्य सभापती म्हणून चर्चेत आहे..शेकाप, भाजपच्या आज बैठकासभापती, उपसभापती निवडीच्या पार्श्वभूमीवरच साळुंखे-पाटील गटाच्या तीन सदस्यांच्या भाजप पक्षप्रवेशामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शेकापचे वर्चस्व पंचायत समितीवर जाणार असल्याने आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या उपस्थितीत सांगोला सूतगिरणी येथे, तर भाजपने सभापती-उपसभापती निवडीसाठी बाळासाहेब एरंडे यांच्या कार्यालयामध्ये उद्या (ता. ११, गुरुवार) सकाळी नऊच्या सुमारास बैठकींचे आयोजन केले आहे. उद्याचा दिवस सांगोल्याच्या राजकारणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.