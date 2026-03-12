सोलापूर

Sangola Political: सांगोला तालुक्यात राजकीय भूकंप! साळुंखे-पाटलांचे पंचायत समितीचे तीन सदस्य भाजपमध्ये, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा मास्टरस्ट्रोक..

Salunkhe Patil group members join BJP in Sangola: सांगोला तालुक्यात भाजपचा पहिला सभापती होण्याची शक्यता, शेकापचे वर्चस्व धोक्यात
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : सांगोला तालुक्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडली असून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी राबवलेले ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी ठरले आहे. पंचायत समितीच्या सभापती-उपसभापती निवडीच्या तोंडावरच माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांच्या गटातील तीन पंचायत समिती सदस्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या राजकीय भूकंपामुळे पंचायत समितीवरील शेकापचे वर्चस्व जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे शेकाप आणि साळुंखे-पाटील गटाने एकत्र निवडणूक लढविली होती.

