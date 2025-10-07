Barshi Municipal: बार्शी नगरपरिषदेसाठी माजी आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार दिलीप सोपल गटाकडून संधी कोणाला?; महिलेसाठी आरक्षित; मोर्चेबांधणी सुरू

-प्रशांत काळेबार्शी: ‘अ’ वर्ग असलेल्या व सर्वांत मोठ्या ४२ नगरसेवक असणाऱ्या बार्शी नगरपरिषदेची निवडणूक तब्बल नऊ वर्षांनी होत असून, मागील चार वर्षांपासून राजकीय पक्ष कधी निवडणूक होतेय, याची वाट पाहून जय्यत तयारी करीत होते. मागील निवडणुकीत माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांची सत्ता नगरपरिषदेवर होती तर आता विद्यमान आमदार दिलीप सोपल सत्ता काबीज करणार का? याची जोरदार चर्चा शहरासह तालुक्यात सुरू झाली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मागील निवडणूक नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झाली होती. त्यावेळी नगराध्यक्षपदासाठी ओबीसी आरक्षण होते. अॅड. असिफ तांबोळी विजयी झाले होते. आता महिलांसाठी खुले असे आरक्षण पडल्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणताही फरक पडणार नाही. उमेदवारी मात्र योग्य निवडावी लागणार आहे. माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांची सत्ता नगरपरिषदेत असताना देखील त्यांना विधानसभा निवडणुकीवेळी शहरातून मतदानाचा फटका बसला होता. .त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. याउलट विद्यमान आमदार दिलीप सोपल यांना महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून फायदा होण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्षपद महिलेसाठी आरक्षित झाल्याने आमदार सोपल व माजी आमदार राऊत गटातून नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांच्या इच्छा मात्र संपुष्टात आल्या आहेत..घरच्यांना की कार्यकर्त्यांना संधी?मागील चार वर्षांपासून राऊत व सोपल असे दोन गट नगरपरिषद निवडणुकीच्या तयारीत असून, पक्ष व व्यक्तिगत ताकदीवर उमेदवार देऊन निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, असे आजपर्यंतच्या निवडणुकीतील चित्र आहे. दोन्ही नेते कुटुंबातील व्यक्तीला संधी देतात, का कार्यकर्त्याच्या पत्नीला संधी देतात, याकडे शहरासह तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.