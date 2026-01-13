सोलापूर

Solapur politics: साेलापुरात भाजपचा राष्ट्रवादीला 'दे धक्का'; राष्ट्रवादीचे उमेदवार तुषार जक्का यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : महापालिका निवडणुकीत मतदानाला अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना शहरातील प्रभाग क्रमांक ९ ड मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार तुषार जक्का यांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. जक्का यांचा भाजपमध्ये प्रवेश पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या उपस्थितीत पार पडला.

