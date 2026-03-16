Pandharpur Politics : भालके-भोसले शिवसेनेच्या वाटेवर? लवकरच निर्णयाची शक्यता

पंढरपूर - पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे प्रमुख नेते भगीरथ भालके व नगरसेवक नागेश भोसले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असून ते लवकरच शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे..माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भालके-भोसले यांनी प्रवेशाची तयारी केल्याची विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली. दरम्यान, आज माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून भगीरथ भालके यांनी पुणे येथे भेट घेऊन त्यांचा सत्कारही केला आहे.देशात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. भालके यांचे पारंपारिक विरोधक माजी आमदार प्रशांत परिचारक आणि आमदार समाधान आवताडे हे भाजपमध्ये असल्याने भालके यांनी शिवसेनेचा पर्याय निवडल्याचे समजते. अलीकडेच पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीत भालके यांच्या पत्नी प्रणिता भालके या तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीकडून नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या आहेत..तथापि, नगरपालिकेत ३६ पैकी तब्बल २४ नगरसेवक भाजपचे निवडून आले आहेत. भाजप नगरसेवकांची संख्या अधिक असल्याने भालकेंना काम करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. हीच अडचण लक्षात घेऊन भालके हे आपल्या समर्थक नगरसेवकांसह शिवसेनेत लवकरच प्रवेश करतील, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.भालके यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस, बीएसआर, काँग्रेस असा राजकीय प्रवास राहिला आहे. २०२४ ची विधानसभा निवडणूक भालके यांनी काँग्रेसकडून लढवली होती. त्यामध्ये त्यांचा पराभव झाला. पराभवानंतर ते काँग्रेसपासून अंतर राखून होते..अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये देखील त्यांनी काँग्रेसला हात दाखवून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचा पर्याय निवडून निवडणुका लढवल्या. त्यानंतर आता ते शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भालके यांचा शिवसेना पक्षप्रवेश तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या किती नगरसेवकांना रुचेल, याचीही वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान, नगरसेवक नागेश भोसले हे देखील शिवसेनेमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. भोसले आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. भोसले यांच्या मागणीनुसार एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील पहिले मराठा भवन पंढरपुरात मंजूर केले आहे..मराठा भवनाचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे भोसले हे मागील अनेक दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत. आता पुन्हा भालके आणि भोसले यांच्या शिवसेना प्रवेशाची चर्चा सुरू झाली आहे..अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर प्रवेश शक्यभालके-भोसले यांचा शिवसेना पक्षप्रवेश घडवून आणण्यासाठी एका मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी पुढाकार घेतल्याची माहिती या निमित्ताने पुढे आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर पंढरपुरात भव्य मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत भालके-भोसले यांचा प्रवेश होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.