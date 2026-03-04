Pandharpur Corridor: पंढरपुरातील कॉरिडॉरच्या मुद्द्यावरून राजकीय धुळवड; दोन आमदारांच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे बाधितांमधून नाराजी!

पंढरपूर: येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील प्रस्तावित काॅरिडाॅरचा मुद्दा पुन्हा चर्चेचा सुरु विषय झाला आहे. राज्य सरकारने काॅरिडाॅर करण्याच्या हालचाली सुरु केल्यानंतर बाधित दुकानदार आणि रहिवाशांनी त्याला विरोध केला आहे. याच मुद्द्यावरुन आता राजकीय धुळवड सुरु झाली आहे. माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी सोमवारी (ता.2) बाधितांनी काढलेल्या मोर्चात सहभागी होत काॅरिडाॅर चंद्रभागानदीच्या पलीकडे ( शेगाव दुमाला परिसर ) तयार करावा अशी मागणी केली आहे. तर आमदार समाधन आवताडे यांनी आमदार पाटील यांनी एकदा वारी काळात विठ्ठल मंदिर परिसरात चालत प्रदक्षिणा पूर्ण करावी असा सल्ला दिला आहे. दोन आमदारांच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे काॅरिडाॅरच्या मुद्द्याचे राजकारण होत असल्याने बाधितांमधून मात्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.लाखाे भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या विठुरायाचे सुलभ दर्शन व्हावे, येणार्या भाविकांची चांगली सोय व्हावी यासाठी राज्य सरकारने उज्जैन व काशीच्या धर्तीवर काॅरिडाॅर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस हे स्वतः आग्रही आहेत. त्यामुळे शासन पातळीवर काॅरिडाॅर तयार करण्याबाबत जोरदार हालीचाली सुरु आहेत. अलीकडेच पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने काॅरिडाॅरला मंजुरी दिली आहे. येत्या आधिवेशनामध्ये काॅरिडाॅरच्या कामासाठी निधीची तरतूद देखील केली जाण्याची शक्यता आहे..जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी खास जबाबदारी दिली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशानामध्ये काॅरिडाॅरला अंतिम मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता असल्याने स्थानिकांनी विरोध सुरु केला आहे..त्यानंतर माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी बांधितांना पाठिंबा देत काॅरिडाॅर विठ्ठल मंदिर परिसरात न करता तो चंद्रभागानदी पलिकडच्या शेगाव दुमाला गावात करावा अशी अजब मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणी नंतर पंढरपूरचे आमदार समाधान आवताडे यांनी त्यांच्या मागणीची खिल्ली उडवली आहे. आमदार पाटील यांनी वारी काळात चालत प्रदक्षिणा पूर्ण करावी म्हणजे त्यांना कळेल काॅरिडाॅर कुठे करायता असतो असा सल्ला ही दिला. काॅरिडाॅर बाबत स्थानिक बाधित लोकांशी चर्चा झालेली आहे. आणखी त्यांच्यासोबत चर्चा केली जाणार आहे. परंतु काही लोक बाधितांच्या आडून राजकारण करत असल्याचा आरोपही आमदार आवताडे यांनी केला आहे. ऐन शिमक्या दिवशी दोन आमदारांमध्ये चांगली धुळवड रंगल्याचे पाहायला मिळाले..आमदार अभिजीत पाटील यांची मागणी असंयुक्तीकविठ्ठल मंदिर परिसरात काॅरिडाॅर न करता तो शेगावदुमाल गावाच्या हद्दी करावा अशी अजब मागणी माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणी नंतर वारकरी महाराज मंडळींमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असतानाच शेगावदुमाला येथील शेतकर्यांनी आमदार पाटील यांच्या मागणीला विरोध केला आहे..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.विठ्ठल मंदिर केंद्रस्थानी ठेवून विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विठ्ठल मंदिर परिसरात होणार्या भाविकांच्या प्रचंड गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंदिर परिसरातच आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. मंदिर सोडून इतर ठिकाणी विकास आराखडा राबवणे अव्यवहार्य आहेच, परंतु ते संयुक्तीक देखील ठरणारे नाही. दररोज हजारो भाविक विठ्ठल दर्शनासाठी मंदिरात येतात. येणार्या भाविकांना सुलभपणे मंदिर परिसरात फिरता यावे दर्शन घेता यावे यासाठी विकास आराखड्याचे गरज आहे. नदी पलिकडे किंवा इसबावी भागात विकास आराखडा तयार करुन गर्दीवर नियंत्रण मिळवता येणार नाही.आमदार अभिजीत पाटील यांची मागणी संयुक्तीक नाही असे वारकरी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील यांनी सांगितले. शिवाय शेगावदुमाला येथील शेतकर्यांनीही बागायती जमिनी द्यायला विरोध केला आहे. काॅरिडाॅरच्या मुद्द्यावरुन राजकीय रंगपंचमी सुरु झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.