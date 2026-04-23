Pandharpur Politics: पंढरपुरात राजकीय वाद पेटला! भारतनाना नसते तर तुमचा उदयच झाला नसता; प्रणिता भालके यांचा समाधान आवताडेंना टोला..

पंढरपूर: भारत नाना जीवंत असे तर तुमचा राजकीय उदय झाला नसता. निवडून येण्यासाठी शेजाऱ्याला टक्केवारी देणाऱ्यांनी माझ्यावर टक्केवारीचा आरोप करू नये, असे प्रत्युत्तर नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांनी आमदार समाधान आवताडे यांना दिले. येथील जिजामाता उद्यान उद्घाटन कार्यक्रमावरून भाजप आणि तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीमध्ये वाद सुरू आहे. त्यातूनच आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत..येथील नगरपालिकेच्या जिजामाता उद्यानाचे सोमवारी (ता. २०) आमदार समाधान आवताडे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला नगराध्यक्षा प्रणिता भालके व त्यांच्या नगरसेवकांनी विरोध केला होता. तरीही भाजपच्या आजी माजी आमदारांच्या उपस्थितीमध्ये उद्यानाचे उद्घाटन करण्यात आले. .याप्रसंगी आमदार समाधान आवताडे यांनी नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांच्यावर टक्केवारीचा आरोप करत, त्या विकासकामांमध्ये अडथळे आणण्याचे काम करत आहेत. भारत नाना असते, तर त्यांना घरातून बाहेर काढले असते असा आरोप केला होता. आमदार आवताडे यांच्या या आरोपानंतर नगराध्यक्षा भालके आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आमदार समाधान आवताडे यांना चोख प्रत्युत्तर दिले..नगराध्यक्षा भालके म्हणाल्या की, भारत नाना भालके यांनी मला मुलीसारखे सांभाळले. त्यांनी आमच्यावर चांगले संस्कार केले आहेत. ते आज जिवंत असते तर तुमचा राजकीय उदय झाला नसता. शेजाऱ्याला टक्केवारी देऊन तुम्ही निवडून आला आहे. हे परिचारकांच्या कार्यकर्त्यांनाही माहिती आहे. एका महिला नगराध्यक्षा विषयी बोलताना तोंड सांभाळून बोलावे असा सल्ला ही प्रणिता भालके यांनी आमदार आवताडे यांना दिला. .अपुऱ्या कामाचे उद्घाटन करण्याचा नवीन पायंडा येथील आमदारांनी पाडला आहे. उद्यानाच्या कामाचे त्रयस्थ एजन्सीकडून लेखा परीक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. बेकायदा उद्घाटन केल्याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दिल्याचेही नगराध्यक्षा भालके यांनी सांगितले. यावेळी नगरसेवक संजय बंदपट्टे, प्रशांत कळसे, ओंकार जोशी, राहुल शिंदे-नाईक, शहर काॅंग्रेसचे अध्यक्ष आदित्य फत्तेपूरकर, माजी नगरसेवक सुधीर धोत्रे आदी उपस्थित होते.