Chandrabhaga River Pollution: कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात! पवित्र चंद्रभागा नदीला प्रदूषणाचा विळखा; जलचर प्राणी,‌भाविकांचे आरोग्य धोक्यात..

Health Risk Due to polluted holy River: चंद्रभागा नदी प्रदूषणामुळे जलचर प्राणी आणि भाविकांचे आरोग्य धोक्यात
Chandrabhaga River Pollution Raises Alarm for Aquatic Life and Pilgrims

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर: लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेली पंढरपूरची चंद्रभागा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. नदी पात्रातील दूषित पाण्यामुळे जलचर प्राण्यांबरोबरच पशू-पक्ष्यांचा जीवही धोक्यात आला आहे.

