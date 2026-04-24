Solapur NCP Politics: साेलापूरमध्ये राष्ट्रवादीत ‘चलती’ कोणाची? अभिजित पाटील की संजयमामा, मेमध्ये मोठ्या घडामोडींचे संकेत!

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपनंतर सर्वाधिक सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयी झाले आहेत. राष्ट्रवादीकडून विजयी झालेल्या ११ सदस्यांमध्ये चार सदस्य माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील यांच्या मदतीने विजयी झाले आहेत तर चार सदस्य माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या मदतीने विजयी झाले आहेत. उर्वरित तीन सदस्य स्वतंत्रपणे विजयी झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या ११ सदस्यांपैकी आमदार पाटील यांच्याकडे किती सदस्य आहेत? माजी आमदार शिंदे यांच्याकडे किती सदस्य आहेत? याचा फैसला येत्या काळात होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीत सध्या कोणाची चलती आहे? आमदार अभिजित पाटलांची की माजी आमदार संजयमामा शिंदेंची, याचे उत्तर येत्या काळात मिळण्याची शक्यता आहे. .जिल्हा परिषदेत तब्बल ३४ वर्षांनंतर स्वीकृत सदस्य नियुक्ती केली जाणार आहे. मे महिन्यात या नियुक्त्या होतील, असा अंदाज आहे. दहा सदस्यांमागे एक सदस्य स्वीकृत केला जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ११ सदस्य विजयी झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या गटनोंदणीत मात्र १० सदस्यांनीच सहभाग घेतला आहे. या दहा सदस्यांनी आपला गटनेता म्हणून शेटफळचे विजयराज डोंगरे यांची निवड केली आहे. .जिल्हा स्वीकृत सदस्य निवडीत आता गटनेत्याला सर्वाधिक महत्त्व असल्याने येत्या काळात राष्ट्रवादीत महत्त्वाच्या घडामोडी होऊ शकतात. आमदार अभिजित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली षण्मुखी कोरके, गीतांजली साळुंखे, मयूरी बागल, सुप्रिया गायकवाड या चार सदस्या विजयी झाल्या आहेत. माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली वनिता गुळवे, प्रशांत पाटील, अण्णासाहेब ढाणे, अश्विनी दळवी हे चार सदस्य विजयी झाले आहेत. विजयराज डोंगरे, अतुल पवार हे स्वतंत्रपणे राष्ट्रवादीकडून विजयी झाले आहेत. .माळशिरसमध्ये भाजपच्या विरोधात लढताना खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनी आघाडी केली होती. या आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुषमा नारनवर विजयी झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनोंदणीत नारनवर यांनी सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे ११ सदस्य विजयी झाले असले तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडील गटनोंदणीत फक्त दहा सदस्यांचाच समावेश आहे. जिल्हा परिषदेतील स्वीकृत सदस्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे..माळशिरस तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांच्या आघाडीतून शिवसेनेचा एक सदस्य विजयी झाला आहे. या सदस्याने शिवसेनेच्या गटात सहभाग घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून विजयी झालेल्या पाच व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विजयी झालेल्या एका सदस्याने कोणत्याही गटात सहभाग घेतलेला नाही. हे सहा सदस्य काय करणार? यावर जिल्हा परिषदेतील स्वीकृत सदस्याच्या निवडीतील राजकारण अवलंबून दिसते. खासदार मोहिते-पाटील काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.