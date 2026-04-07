Jaykumar Gore: रात्रीत बसणाऱ्या पुतळ्यांमागे राज्यातील मोठी शक्ती:पालकमंत्री जयकुमार गोरे; मुख्यमंत्र्यांकडून बारकाईने अभ्यास!

सोलापूर : गावांमध्ये रात्रीत महापुरुषांचे बेकायदेशीर पुतळे बसविण्याची मोहीम काही लोक जाणीवपूर्वक चालवत आहेत. त्यातून सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा खूप मोठा प्लॅन आहे. खूप मोठी टीम यावर काम करत आहे. या घटनांमागे राज्यातील मोठी शक्ती असल्याचेही पोलिस तपासात समोर आले आहे. त्यांची खूप मोठी टीम आहे, अशी माहिती पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..सोशल मीडिया चालविणारी वेगळी टीम व पुतळे बनविणारी वेगळी टीम आहे. या सगळ्या गोष्टी पोलिस तपासात समोर आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने काही लोकांना अटक झाली आहे; काही लोकांना अटक करणे बाकी आहे. काही लोक पोलिसांच्या रडारवर असल्याची माहिती पालकमंत्री गोरे यांनी यावेळी दिली.विविध बैठकांनिमित्त पालकमंत्री गोरे आज (सोमवारी) सोलापुरात आले होते. नियोजन भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र कोठे, महापौर विनायक कोंड्याल उपस्थित होते..पालकमंत्री गोरे म्हणाले, या कृत्यात सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. जर कोणताही अधिकारी या घटनांकडे, अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करत असतील तर त्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागेल. अशा घटना टाळण्यासंदर्भात काही निर्णय राज्य पातळीवरूनही होण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशा प्रकरणांचा बारकाईने अभ्यास करत आहेत. या प्रकरणांची माहितीही घेत आहेत..अशा घटना घडविण्यामागे राजकीय हेतूही असू शकतो. अंजनगावच्या विषयात स्थानिकांचा मोठा सहभाग नव्हता. स्थानिकांमध्ये खूप चांगला समन्वय आहे. बाहेरचे लोक आल्याने अशी आंदोलने चालविली जातात. काही ठराविक अशा शक्ती आहेत, त्या फक्त आंदोलन कसे पेटवता येईल, सामाजिक शांतता कशी बिघडवता येईल, यासाठी ही शक्ती काम करते. राज्यपातळीवर अशा घटना घडत आहेत. मराठवाड्यानंतर त्यांनी सोलापूर जिल्ह्याला टार्गेट केले आहे. खूप वेगाने हे वाढत आहे. पोलिस त्याच्या मुळाशी जात असल्याचे पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले..घटना टाळण्यासाठी एसओपीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आम्हालाही अभिमान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सन्मानाने बसविला गेला पाहिजे. बेकायदेशीररीत्या पुतळा बसविणे, नंतर तो प्रशासनाने काढणे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा अवमानच आहे. हा अवमान होऊ नये म्हणून आम्ही काही उपाययोजना करत आहोत. गावचा कोतवाल, पोलिस पाटील, बीट अंमलदार, तलाठी यांच्यासाठी आपण एसओपी बनवत आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण एक समिती बनवत आहोत. या संदर्भात आपण काही सूचना देत आहोत. या सूचनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले.