Praniti Shinde: दुष्काळ जाहीर केला, पण आर्थिक मदत कुठे?’; मंगळवेढ्यात खासदार प्रणिती शिंदेंचा सरकारवर निशाणा

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत सातत्याने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली प्रसंगी आंदोलन केले शासनाने उशिरा का होईना दुष्काळ जाहीर केला पण त्यामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उल्लेख कुठेही नसल्यामुळे सरसकट मदत देण्याची आवश्यकता आहे.शासनाने फक्त जीआर काढून शेतकऱ्यांना भुलवण्याचे काम केल्याचे प्रतिपादन खा.प्रणिती शिंदे यांनी केले..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.खा.प्रणिती शिंदे यांनी तालुक्यातील बालाजी नगर, मरवडे, येड्राव, जिती, खवे, बावची, जंगलगी, सलगर बुद्रुक या दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला व खरीप हंगामातील पिकांचे पाहणी केली.यावेळी सोबत तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, राज्यसचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, संतोष क्षीरसागर, संदीप पवार, माणिक पवार, डॉ. अंकुश कांबळे, बसवराज धायगुंडे, भगवंत चौगुले, रोहिदास पवार, दत्तात्रय खांडेकर, दौलत माने आदीसह शेतकरी उपस्थित होते..यावेळी खा.शिंदे यांनी पिकाची पाहणी केल्यानंतर या भागाची खूपच दयनीय अवस्था झाली असून पिके जळून गेली. अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई सुरू आहे प्रशासनाकडून अद्याप काही गावांना टँकर दिले नाहीत.जनावराला चारा व पाणी नाही.मागील पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही दुष्काळ जाहीर झाला पण किती रक्कम मिळणार हे समजले नाही शेतीला पाणी नाही अशा अनंत अडचणीमध्ये या भागातील शेतकरी जगत आहे. .दुष्काळ जाहीर करून कोणताही पंचनामा न करता लोकांना मदतीचे पैसे ताबडतोब पाठवले पाहिजेत यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही खासदार.शिंदे यांनी सांगितले. या पाहणी दरम्यान शेतकऱ्यांनी शासनाने दुष्काळासाठी काढलेल्या शासन निर्णयातून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही फक्त निवडक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो अशी भूमिका यावेळी बोलताना मांडली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तालुक्यातील दक्षिण भागात म्हैशासचे पाणी सोडण्यासाठी अधिकारी चालढकल करतात लगतच्या तालुक्याला एक न्याय आणि मंगळवेढ्याला वेगळा न्याय दिला जात आहे त्यासाठी आंदोलनाची तयारी करूया अशी सलगर बु येथील शेतकऱ्यांनी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.