Praniti Shinde: ‘शेतकऱ्यांसह रास्ता रोको करणार, गोळ्या झेलण्याची तयारी’; खासदार प्रणिती शिंदे यांचा इशारा

मोहोळ: आष्टी मध्यम प्रकल्पात मुबलक पाणीसाठा असूनही, शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता आष्टी मध्यम प्रकल्प परिसरातील विद्युत पुरवठा महावितरणने केवळ दोन तास सुरू ठेवला आहे. हा शेतकऱ्यावर अन्याय आहे. मी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देणार आहे, येत्या दोन दिवसात विद्युत पुरवठा किमान 5 तास करावा या मागणीची दखल न घेतल्यास शेतकऱ्यासह रास्ता रोको करणारा असून, सर्वांच्या पुढे मी असेन भले माझी गोळ्या झेलण्याची तयारी आहे असा इशारा सोलापूर लोकसभेच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिला..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.मोहोळ तालुक्यातील आष्टी मध्यम प्रकल्प परिसरातील विद्युत पुरवठा महावितरण ने केवळ दोन तास सुरू ठेवला आहे. दोन तासात जलवाहिन्या भरायला एक तास जातो एक तासात काय होणार? या अन्यायकारक आदेशा मुळे शेतकऱ्यांची शेतात उभे असलेली पिके व पशुधन धोक्यात आले आहे. या संदर्भात परिसरातील शेतकऱ्यांनी खासदार शिंदे यांच्या कडे तक्रारी केल्या होत्या..त्या पार्श्वभूमीवर खासदार शिंदे यांनी शनिवार ता 24 रोजी थेट आष्टी तलावावर बैठक आयोजित केली होती त्यावेळी त्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत होत्या. खासदार शिंदे यांच्या बैठकीला पापरी, खंडाळी, येवती, कोन्हेरी, देवडी, पेनुर आदीसह अन्य गावातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी आंदोलनाशी दिशा ठरविण्या बाबत चर्चा करण्यात आली..खासदार शिंदे म्हणाल्या, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. तुम्ही मला निवडून देऊन लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम केले आहे, त्यामुळे तुमच्या अडचणी सोडविण्या साठी मी कटिबद्ध आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळ सदृश्य पार्श्वभूमीवर उजनी धरणातील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून विद्युत पुरवठ्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे असे पत्र मी ता 21 सप्टेबर रोजी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले असल्याचा उल्लेख खासदार शिंदे यांनी यावेळी केला..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.यावेळी खंडाळी पंचायत समिती गणाचे सदस्य गणेश मुळे, बालाजी खुर्द, पद्माकर भोसले, सज्जन टेकळे, राजेंद्र शेळके, कुमार गोडसे, दत्ता कदम, दादा गायकवाड, सुहास जाधव, विजय कवडे, राजाराम जगताप सह अन्य शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.