-तात्या लांडगेसोलापूर : प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानुसार आता खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित (विनाअनुदानित) शाळांची नर्सरी, ज्युनिअर एलकेजी, सिनिअर एलकेजी व इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशावेळची मनमानी थांबणार आहे. प्रवेशासाठी क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज आल्यास त्या शाळांना लॉटरी पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी शेकडो पालक इच्छुक असतात, तरीपण अनेकांना प्रवेश मिळत नाही. अशावेळी जास्त डोनेशन दिलेल्यांना प्रवेश मिळतो. काहीजण नगरसेवक, आमदार, मंत्र्यांपर्यंत धाव घेतात. इतरांना मात्र प्रवेश हाउसफुल्ल झाल्याचे शाळांकडून सांगितले जाते. अनेकदा हुशार विद्यार्थ्यांना डावलून जादा शुल्क देणाऱ्यांना प्रवेश दिले जातात. .काही शाळा ठरावीक दुकानातूनच शैक्षणिक साहित्य (पाठ्यपुस्तके, गणवेश) घेण्याची सक्ती करतात, पालकांच्या परस्पर शैक्षणिक शुल्क वाढवतात. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे दरवर्षी शेकडो तक्रारी प्राप्त होतात. या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी, प्रशासनाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांसाठी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. .त्यानुसार या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या त्यांच्या तालुका-जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी पद्धत अवलंबली जाते का, वशिलेबाजी व आर्थिक बाबींवर ठरावीक विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले जातात का, या बाबींवर लक्ष ठेवायचे आहे. आदेशाचे उल्लंघन करून प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळांची मान्यता देखील रद्द होऊ शकते, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित (खासगी) शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेसह इतरही बाबींसंदर्भात कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. त्यानुसार सर्व माध्यमांच्या व सर्व मंडळांच्या मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांनी अंमलबजावणी करायची आहे. प्रवेशात वशिलेबाजी, शैक्षणिक साहित्य खरेदी ठरावीक दुकानातूनच, परस्पर शुल्क वाढ अशा काही तक्रार आल्यास संबंधित शाळेची चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल.- विशाल मुळे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर.Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.प्रवेशासाठी वयोमर्यादा अशी...१) बालवाटिका (नर्सरी) : ३० जून २०२७ रोजी विद्यार्थ्याला तीन वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.२) ज्युनिअर केजी : ३० जून २०२८ रोजी विद्यार्थ्याचे वय ४ वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक आहे.३) सिनिअर केजी : ३० जून २०२९ रोजी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला पाच वर्षे पूर्ण व्हायला पाहिजेत.४) इयत्ता पहिली : ३० जून २०३० रोजी त्या विद्यार्थ्याचे वय ६ वर्षे पूर्ण असावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.