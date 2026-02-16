Pandharpur News: पंढरपुरातील प्रस्तावित कॉरिडॉरला तीव्र विरोध; सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या मोहिमेस पाठिंबा देण्यासाठी बाधितांचा शंखनाद!

पंढरपूर : श्री विठ्ठल मंदिर परिसरातील प्रस्तावित विकास आराखड्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक विस्थापित होण्याची तसेच प्राचीन सांस्कृतिक वारसा असलेल्या वास्तू नष्ट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून, मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.या मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी शिवमंदिरासमोर शंखनाद करण्यात आला. यावेळी बाधित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये कॉरिडॉर संदर्भात ३,०८८ हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यावर झालेल्या सुनावण्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला असून २,३९३ नागरिकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली मते नोंदविली..सुनावण्यांदरम्यान २,२१४ नागरिकांनी आराखड्यातील फेरबदलास ठाम विरोध दर्शविला. यात बाधितांसह वारकरी संप्रदाय, भाविक, फडकरी व मठकरी यांचा समावेश आहे. सुमारे १३० नागरिकांनी सक्ती झाल्यास मोबदला वाढ व पुनर्वसनाच्या मागण्या केल्या, तर केवळ ४९ लोकांनी प्रकल्पाला सहमती देऊन वाढीव मोबदला मागितला आहे..डॉ. स्वामी यांच्या ‘विराट हिंदुस्थान संगम’ या लोकचळवळी मार्फत कॉरिडॉर विरोधात भूमिका जाहीर करण्यात आली असून, महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर शासनाशी संपर्क साधण्यात आला आहे. नाइलाज झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्याचा इशाराही देण्यात आला. यावेळी बाधितांच्या वतीने पौराणिक महादेव मंदिरात साकडे घालण्यात आले. तसेच सोमेश्वर महादेव व कोटेश्वर महादेव मंदिरात महाआरती करण्यात आली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नयेपंढरपुरात अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयास मंजुरी मिळाल्याने विकास आराखडा तातडीने राबविला जाणार असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. मात्र नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे अध्यक्ष अभयसिंह इचगावकर यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.