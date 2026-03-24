Madha Tehsil Office News: माढा तहसील कार्यालयातील रेकॉर्ड रूम बंद; नागरिकांचे हाल, दूरवरून आलेल्याची अक्षरशः फरफट!

उपळाई बुद्रूक: माढा तहसील कार्यालयातील रेकॉर्ड विभागातील कर्मचारी जनगणनेच्या प्रशिक्षणासाठी गेल्याच्या कारणामुळे हा विभाग तीन दिवस बंद ठेवण्यात आला आहे. यामुळे तालुक्यातील आलेल्या नागरिकांचे हाल होत असून प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. रेकॉर्ड रूमच्या बाहेर प्रशिक्षणासाठी कर्मचारी गेल्याने विभाग बंद असल्याचा फलक पाहून, निराश होऊन माघारी परतावे लागले. अनेक जण दूरवरून आले होते त्यांची अक्षरशः फरफट झाली. .शनिवार, रविवारच्या दोन दिवस सुट्टीनंतर सोमवारी नागरिकांनी गर्दी केली होती. त्यात तीन दिवस जनगणना प्रशिक्षणासाठी बंद, त्यानंतर रामनवमीची सुट्टी आणि पुन्हा शनिवार-रविवार अशा प्रकारामुळे जवळपास आठवडाभर हा विभाग ठप्पच राहणार आहे..महत्त्वाची कागदपत्रे, उतारे आणि नोंदींसाठी येणाऱ्या नागरिकांची कामे रखडली असून प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'जनगणना महत्त्वाची असली तरी नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नाही,' अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. पर्यायी व्यवस्था करावी अन्यथा आंदोलनाचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे..जनगणनेच्या प्रशिक्षणासाठी रेकॉर्ड विभागातील कर्मचारी गेले असून, नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून, दैनंदिन कामकाज सुरळीत करण्यात येईल.- जयश्री आव्हाड, प्रांताधिकारी, कुर्डुवाडी.