Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!

सोलापूर: सोलापूर विमानतळावरून गोवा, मुंबई पाठोपाठ आता तिरुपती विमानसेवा सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टार एअर कंपनीकडून चाचपणीही होत आहे. कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला असून तिरुपती विमानसेवा ही सोलापूर वन स्टॉप राहणार आहे. पुणे ते सोलापूर ते तिरुपती अशी सेवा असणार आहे, पण अद्याप पुणे विमानतळावर स्लॉटच मिळाला नाही..स्लॉट न मिळाल्याने तिरुपती विमानेसवा लांबणीवर पडत आहे. पण फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत विमानसेवा सुरू होण्याचा विश्वास स्टार एअर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. गोवा व मुंबई विमानसेवेस सोलापूरकरांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे कंपनीने सोलापूर ते इंदूर विमानसेवा सुरू केली आहे. .मुंबईस जाणारी फ्लाईट आता पुढे इंदूरलाही जाणार आहे. कंपनीने शहरातील उद्योजक, व्यावसायिक व तिकीट बुकिंग करणाऱ्या एजन्सीकडून तिरुपती विमानसेवेस किती प्रतिसाद मिळेल, याबाबत मते जाणून घेतली आहे. यामध्ये सोलापूर शहर, जिल्ह्यासह शेजारील, कर्नाटक, मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव, बीड याठिकाणाहून मोठा प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे..सोलापूर शहरासह ग्रामीण भागात तिरुपतीला जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. विमानसेवा सुरू झाल्यापासून व्यावसायिक, उद्योजक, कारखानदारांतून तिरुपतीला विमानसेवा कधी सुरू होणार याची विचारणा करत आहेत. कंपनीकडून शहरातील तिकीट बुकिंग एजन्सीसह इतर क्षेत्रातील प्रमुखांची बैठक झाली. बैठकीत विमानसेवेस प्रतिसाद कसा असेल, सीझन कधी असतो याबाबत कंपनीकडून विचारणा केली असल्याचे प्रकाश ऑनलाइनचे चेतन लोढा यांनी सांगितले..मुंबईस विमानसेवा सुरू झाल्यापासून आम्ही पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. डीआयजीकडून स्लॉटला परवानगी मिळाली आहे, पण प्रत्यक्षात पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळत नाही. पुणे ते तिरुपती वन स्टॉप सोलापूर विमानसेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. आम्ही फेब्रुवारी अखेरपर्यंत वाट पाहू, अन्यथा सोलापूर ते तिरुपती विमानसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. सोलापुरातून तिरुपतीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळण्याची आशा आहे.- समंथना राजा, वरिष्ठ अधिकारी, स्टार एअर इंडिया.