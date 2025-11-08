Pune ATS : सोलापूरचा जुबेर हंगरगेकर अटकेत; दहशतवादी संपर्कांमुळे खळबळ, पुणे ATS ची मोठी कारवाई

सोलापूर : पुण्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने सोलापूरच्या जुबेर हंगरगेकर याला ‘अल-कायदा’ संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयातून अटक (Solapur ATS Arrest) केली आहे. त्याच्याकडे मशिन गन बनविण्याबद्दलची कागदपत्रे मिळाली आहेत. आतापर्यंत सोलापुरातील दोघांना ‘एटीएस’ने बोलावून त्यांच्याकडे तपास केला आहे. याशिवाय आणखी दोघांवर शहर पोलिसांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे..जुबेर हा मूळचा सोलापूर शहरातील आहे. तो सहा-सात वर्षांपूर्वी पुण्यातील कोंढवा परिसरात राहायला गेला. तो आयटी कंपनीत जॉब करतो, त्याला वार्षिक २२ लाख रुपयांचे पॅकेज होते. दरम्यान, सरकारने बंदी घातलेल्या ‘सिमी’ संघटनेशी संबंधित लोकांच्या संपर्कात जुबेर होता. त्याच्याकडे अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेशी (Al Qaeda connection) संबंधित काही कागदपत्रे, साहित्य देखील ‘एटीएस’ला सापडले आहे..अटकेपूर्वी तो १८ ते २० ऑक्टोबर रोजी सोलापुरात मुक्कामी होता. कुंभारीजवळील इंग्रजी माध्यमाच्या एका शाळेत वाहदते मुस्लिम- ए- हिंद या संघटनेने शाळेसोबत एक कार्यक्रम घेतला. त्यात तो मुख्य वक्ता होता. त्यावेळी त्याने १६ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना कुराण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा विषयांवर मार्गदर्शन केल्याचे पोलिसांना चौकशीअंती समजले..संघटनेचा एक पदाधिकारी कार्यक्रमापूर्वी जुबेरसोबत चेन्नईला जाऊन आला होता. त्याची चौकशी ‘एटीएस’ करीत आहे. त्याचवेळी जेलरोड पोलिसांच्या हद्दीतील दोघांवर शहर पोलिस लक्ष ठेवून असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. त्यांची गोपनीय माहिती घेऊन शहर पोलिस ती ‘एटीएस’ला देणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.