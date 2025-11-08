सोलापूर

Pune ATS : सोलापूरचा जुबेर हंगरगेकर अटकेत; दहशतवादी संपर्कांमुळे खळबळ, पुणे ATS ची मोठी कारवाई

Pune ATS Arrests Solapur IT Engineer Over Al Qaeda Links : सोलापुरातील आयटी इंजिनिअर जुबेर हंगरगेकर याला ‘अल-कायदा’ संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे एटीएसने अटक केली असून, मशिन गन बनविण्याची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
सोलापूर : पुण्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने सोलापूरच्या जुबेर हंगरगेकर याला ‘अल-कायदा’ संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयातून अटक (Solapur ATS Arrest) केली आहे. त्याच्याकडे मशिन गन बनविण्याबद्दलची कागदपत्रे मिळाली आहेत. आतापर्यंत सोलापुरातील दोघांना ‘एटीएस’ने बोलावून त्यांच्याकडे तपास केला आहे. याशिवाय आणखी दोघांवर शहर पोलिसांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे.

