Pune Teachers Constituency Election : भाजपला मोठा धक्का! पुणे शिक्षक मतदारसंघात डॉ. रोंगे यांचे बंड; विठ्ठलाचं दर्शन घेत अपक्ष म्हणून अर्ज भरण्यासाठी रवाना

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना अधिकृत उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर पंढरपूरच्या स्वेरीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बब्रुवाहन पांडुरंग रोंगे यांनी बंडाचे निशाण फडकावले (Pune Teachers Constituency Election) आहे. रोंगे यांच्या बंडखोरीमुळे पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांत (पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर) भाजपची मोठी कोंडी झाली आहे..डॉ. बी. पी. रोंगे आज सकाळी ६ वाजता श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेऊन, संत नामदेव पायरीचे दर्शन घेऊन पुण्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी रवाना झाले. यावेळी पंढरपूर येथे त्यांच्या शेकडो शिक्षक समर्थकांनी डॉ. रोंगे तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है आणि "शिक्षकांचा नेता कसा असावा, रोंगे सरांसारखा असावा" अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. मंदिर परिसरात शिक्षकांचा मोठा जनसमुदाय जमला होता..डॉ. रोंगे हे गेली ५ ते ६ वर्षांपासून पुणे शिक्षक मतदारसंघात पिंजून काढत आहेत. स्वेरी, एसव्हीआयटी आणि स्वाईपच्या माध्यमातून त्यांनी हजारो शिक्षकांचे प्रश्न सोडवले आहेत. टीईटी, जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित प्रश्न, पदोन्नती यावर त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे त्यांना भाजपची उमेदवारी मिळेल अशी दाट शक्यता होती. मात्र ऐनवेळी पक्षाने कौस्तुभ गावडे यांना संधी दिल्याने रोंगे समर्थकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..Prithviraj Chavan : ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देऊन चालणार नाही, तर त्यांना...; पृथ्वीराज चव्हाणांचे घणाघाती आरोप, फौजदारी कारवाईचीही मागणी.डॉ. रोंगे हे गेली ५ ते ६ वर्षांपासून पुणे शिक्षक मतदारसंघात पिंजून काढत आहेत. स्वेरी, एसव्हीआयटी आणि स्वाईपच्या माध्यमातून त्यांनी हजारो शिक्षकांचे प्रश्न सोडवले आहेत. टीईटी, जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित प्रश्न, पदोन्नती यावर त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे त्यांना भाजपची उमेदवारी मिळेल अशी दाट शक्यता होती. मात्र ऐनवेळी पक्षाने कौस्तुभ गावडे यांना संधी दिल्याने रोंगे समर्थकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..यावेळी माध्यमांशी बोलताना डॉ. रोंगे म्हणाले, शिक्षकांचे प्रश्न सोडल्यामुळे शिक्षकांचा मला मोठा पाठिंबा आहे. कदाचित, माझं काम पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवण्यात मी कमी पडलो असेन. त्यामुळे पक्षाने मला नाकारले असे म्हणता येणार नाही. पक्षाचा मी आदरच करतो; पण आता शिक्षकांनीच मला लढायला लावले आहे. आज मी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरणार आहे. आता फक्त लढायचं नाही, तर जिंकायचं सुद्धा, हा माझा निर्धार आहे..Kolhapur Gokul Election : 'गोकुळचे खाजगीकरण करण्यासाठी 200 कोटींची ऑफर आली होती'; सतेज पाटलांच्या वक्तव्याने खळबळ, कोणावर केला गंभीर आरोप?.डॉ. रोंगे हे स्वतः भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते मानले जातात. त्यांच्या बंडामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघात आता खरी चुरस निर्माण झाली आहे. महायुतीचे मत विभाजन होणार का? आणि शिक्षक मतदार नेमका कोणाच्या पाठीशी उभा राहतो? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.