Mohol Election News: पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी मोहोळ प्रशासन सज्ज; ९० कर्मचारी, ३५ पोलीस तैनात

मोहोळ : पुणे पदवीधर व पुणे शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकी साठी मोहोळ येथील महसूल व पोलीस प्रशासन सज्ज झाले असून, मतदान प्रक्रियेसाठी 90 कर्मचारी व 5 झोनल अधिकारी नियुक्त केले असल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी दिली, तर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी 3 पोलीस अधिकारी व 32 पोलीस अंमलदारांचा बंदोबस्त तैनात केला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिली. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.शुक्रवार ता 23 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजे पर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. पदवीधरांच्या मतदाना साठी एकूण 11 मतदान केंद्र आहेत. त्यात मोहोळ शहरात-4 नरखेड-1, शेटफळ-1, सावळेश्वर-1, टाकळी सिकंदर-2, वडाळा-1 व पुळुज-1 यांचा समावेश आहे. पदवीधर निवडणुकीसाठी तालुक्यातील एकूण 5 हजार 108 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत..शिक्षक मतदाना साठी एकूण 7 मतदान केंद्र आहेत. त्यात मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, सावळेश्वर, टाकळी सिकंदर, वडाळा व पुळुज या मतदान केंद्राचा समावेश आहे. शिक्षक निवडणुकी साठी एकूण 1 हजार 110 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी... दरम्यान मतदान प्रक्रिया कशी पार पाडावी यासाठी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी दोन प्रशिक्षण दिली आहेत, तर तिसरे प्रशिक्षण गुरुवार ता 22 ऑक्टोबर रोजी देण्यात येणार आहे. मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी 1 पोलीस निरीक्षक, 2 पोलीस उपनिरीक्षक व 32 पोलीस अंमलदार यांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे. दरम्यान बॅलेट पेपरवर मतदान असल्याने मतमोजणी साठी किमान दोन दिवसाचा अवधी लागणार आहेसकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.