सोलापूर

Mohol Election News: पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी मोहोळ प्रशासन सज्ज; ९० कर्मचारी, ३५ पोलीस तैनात

Pune Graduate Teachers Election Preparations Completed in Mohol: पुणे पदवीधर आणि शिक्षक निवडणूक; मोहोळमध्ये मतदानासाठी प्रशासनाचा बंदोबस्त
Mohol Election News Pune Graduate and Teachers Constituency Polling Preparedness with 90 Staff and 35 Police Personnel on Duty

Mohol Election News Pune Graduate and Teachers Constituency Polling Preparedness with 90 Staff and 35 Police Personnel on Duty

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : पुणे पदवीधर व पुणे शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकी साठी मोहोळ येथील महसूल व पोलीस प्रशासन सज्ज झाले असून, मतदान प्रक्रियेसाठी 90 कर्मचारी व 5 झोनल अधिकारी नियुक्त केले असल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी दिली, तर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी 3 पोलीस अधिकारी व 32 पोलीस अंमलदारांचा बंदोबस्त तैनात केला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिली.

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