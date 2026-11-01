Ujani Project: पुणे-सोलापूर मार्गावर ‘रास्ता रोको’; उजनी परिसरातील प्रस्तावित एआय डेटा सेंटरला विरोध

सोलापूर : उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित एआय डेटा सेंटर, सौरऊर्जा, अणुऊर्जा (एसएमआर) आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांना शेतकरी आणि मच्छीमारांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांतील नागरिकांनी शनिवारी पुणे-सोलापूर महामार्गावरील रांजणी चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार रोहित पवार, आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील, माजी मंत्री महादेव जानकर यांच्यासह अनेक नेते या वेळी उपस्थित होते. उजनी धरणातील पाण्याचा वापर प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्पांसाठी करण्याच्या हालचालींना स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. .एआय डेटा सेंटरसाठी नऊ टीएमसी पाण्याची गरज भासणार असल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी औद्योगिक प्रकल्पांकडे वळविल्यास शेती, पिण्याचे पाणी आणि मच्छीमारी व्यवसायावर गंभीर परिणाम होतील, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. .विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांमधून रोजगाराच्या किती संधी मिळणार, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पांसाठी किती पाणी लागणार, त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होणार आणि स्थानिकांना काय लाभ मिळणार, याची माहिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.डेटा सेंटर प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ भाजपचा ठिय्या सोलापूर, ता. ३१ : सोलापूरच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या एआय डेटा सेंटर प्रकल्पाला विरोध करण्यापेक्षा त्याची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असे आवाहन करत भाजप नेत्यांनी रस्त्यावर ठिय्या मोर्चा काढला. यावेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी आमदार रोहित पवारांनी अर्धवट अभ्यासातून विकासात अडथळे आणू नयेत, अशी टीका केली. या वेळी घोषणांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसर दणाणून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.