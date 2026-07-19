Solapur Rain: बार्शी, करमाळा वगळता ९ तालुके कोरडेच; जूननंतर आता जुलै महिन्यातही निराशाच, सोमवारपासून पुष्य नक्षत्र

सोलापू्र : जूनमधील पावसाने दगा दिल्यानंतर जुलैमध्येही आतापर्यंतच्या पावसाने सोलापूर जिल्ह्याची घोर निराशा केली आहे. जुलैमध्ये आतापर्यंत बार्शी तालुक्यातील ६८.४ मिली मिटर व करमाळा तालुक्यातील ५०.९ मिली मिटर पाऊस वगळता उर्वरित नऊ तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या आत पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील खरिप हंगाम वाया गेला असून आता शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व पशुधनाच्या चाऱ्याची चिंता सतावू लागली आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.जुलैमध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सरासरी ९४.८ मिली मिटर पाऊस होतो. या वर्षी १८ जुलैपर्यंत ३१.७ मिली मिटर एवढाच पाऊस झाला आहे. सरासरीच्या ३३.४ टक्केच पाऊस झाला आहे. जुलैमधील १८ दिवसांमध्ये सरासरी पावसाचे दिवस ५ राहिले आहेत. ढग मोठ्या प्रमाणात दाटू येतात, आलेले ढग वाऱ्यासोबत पुढे वाहून जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे मुसळधार पावसाचे वातावरण तयार होते, प्रत्यक्षात मात्र रिमझिम पाऊसच हजेरी लावतच असल्याचा आतापर्यंत अनुभव येऊ लागला आहे. पावसाळी वातवरण होत आहे, प्रत्यक्षात शेतीला मात्र या पावसाचा फारसा उपयोग होत नाही..सोमवारी (ता. २०) सुर्याचा पुष्य नक्षत्रात प्रवेश होत आहे. आतापर्यंत एका मागून एक आलेली सर्वच नक्षत्रे कोरडी गेली आहेत. पुष्य नक्षत्रातील पावसाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अजेंड्यावर सध्या आषाढी वारीचे नियोजन आहे. २५ जुलैला आषाढी वारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन पूर्ण ताकदीने टंचाई नियोजनाच्या कामाला लागण्याची शक्यता आहे. पावसाचा पहिला खंड जूनमध्ये झाला व दुसरा खंड आता जुलैमध्ये सुरू आहे. जुलैनंतर पावसाच्या प्रमाणात वाढ होईल, अशी शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..शुक्रवारी रात्री दमदार पाऊस, ५२.५० मिमि नोंदसोलापूर : शहर व जिल्ह्यात वाढलेले तापमान पावसाच्या दमदार हजेरीने घटले आहे. शुक्रवारी रात्री सोलापूर व परिसरात पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे शनिवारी सोलापुरात तापमानाचा पारा ३० अंश सेल्सिअसच्या खाली गेला होता. शुक्रवारी सकाळी ८.३० ते शनिवारी सकाळी ८.३० या २४ तासांत सोलापुरात ५२.५ मिलिमिटर पावसाची नोंद झाली आहे. आज सोलापुरात २९.२ अंश सेल्सिअस कमाल तापमाानाची नोंद झाली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.शुक्रवारी सोलापुरात ३३.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. शुक्रवारच्या तुलनेत आज सोलापूरच्या तापमानात ३.९ अंश सेल्सिअसची घट झाली होती. तापमानात घट झाली असली तरीही शुक्रवारी सोलापुरात ९२ टक्के तर शनिवारी ९० टक्के आर्द्रता होती. आर्द्रता वाढल्याने वातावरणात दिवसभर दमटपणा होता. आज सकाळी ८.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत १.९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. दिवसभर पावसाची रिमझिम सुरूच होती. रात्री उशिरापर्यंत ढगाळ वातावरण व पावसाची रिमझिम सुरूच होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.