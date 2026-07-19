सोलापूर

Solapur Rain: बार्शी, करमाळा वगळता ९ तालुके कोरडेच; जूननंतर आता जुलै महिन्यातही निराशाच, सोमवारपासून पुष्य नक्षत्र

जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ तृतीयांश पावसाने खरिप हंगाम धोक्यात; शेतकऱ्यांवर पिण्याच्या पाण्याची व चाऱ्याची टंचाई ओढवण्याची भीती
Solapur Faces Rainfall Crisis: Nine Talukas Still Await Good Monsoon Showers

Solapur Faces Rainfall Crisis: Nine Talukas Still Await Good Monsoon Showers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापू्र : जूनमधील पावसाने दगा दिल्यानंतर जुलैमध्येही आतापर्यंतच्या पावसाने सोलापूर जिल्ह्याची घोर निराशा केली आहे. जुलैमध्ये आतापर्यंत बार्शी तालुक्यातील ६८.४ मिली मिटर व करमाळा तालुक्यातील ५०.९ मिली मिटर पाऊस वगळता उर्वरित नऊ तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या आत पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील खरिप हंगाम वाया गेला असून आता शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व पशुधनाच्या चाऱ्याची चिंता सतावू लागली आहे.

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