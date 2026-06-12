सोलापूर

Solapur Adila River: आदिला नदी स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह! ४५ लाख खर्चाचा दावा, पण नदीत गाळ ‘जैसे थे’, साेलापूर महापालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह..

Adila River desilting work controversy in Solapur: ४५ लाखांचा खर्च, अधिकारी म्हणतात काम पूर्ण; पण आदिला नदीत गाळ, कचरा, झुडपे तसेच राहिल्याने महापालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेवर संशयाचे ढग
₹45 Lakh Desilting Drive Faces Scrutiny; Adila River Still Filled with Silt and Waste

₹45 Lakh Desilting Drive Faces Scrutiny; Adila River Still Filled with Silt and Waste

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त व महापौर आठ दिवसांपासून शहरातील आदिला नदी व नाल्यांतील गाळ काढण्याच्या सूचना देत आहेत. ते स्वत: जागोजागी जाऊन पाहणी करीत आहेत. दुसरीकडे आदिला नदी गाळ, कचरा, झाडी, झुडपांनी तुंबल्याचे पहायला मिळते. आदिला नदीतील गाळ काढून पूर्ण झाला असून त्यासाठी अंदाजे ४५ लाखांचा खर्च झाल्याचे विभागीय अधिकारी सुनिता हिबारे सांगत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात गाळ जैसे थे असल्याचे दिसून येत आहे.

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