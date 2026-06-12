Solapur Adila River: आदिला नदी स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह! ४५ लाख खर्चाचा दावा, पण नदीत गाळ ‘जैसे थे’, साेलापूर महापालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह..

सोलापूर : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त व महापौर आठ दिवसांपासून शहरातील आदिला नदी व नाल्यांतील गाळ काढण्याच्या सूचना देत आहेत. ते स्वत: जागोजागी जाऊन पाहणी करीत आहेत. दुसरीकडे आदिला नदी गाळ, कचरा, झाडी, झुडपांनी तुंबल्याचे पहायला मिळते. आदिला नदीतील गाळ काढून पूर्ण झाला असून त्यासाठी अंदाजे ४५ लाखांचा खर्च झाल्याचे विभागीय अधिकारी सुनिता हिबारे सांगत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात गाळ जैसे थे असल्याचे दिसून येत आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.मागच्या वर्षीच्या पावसाळ्यातील अनुभव असताना देखील आणि यंदाचा पावसाळा काही दिवसांवर असतानाही आदिला नदी गाळाने तुंबलेली दिसते. चिंतेची बाब म्हणजे महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे आणि महापौर विनायक कोंड्याल या प्रमुखांनी सूचना करूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आदिला नदी पात्रात अनेक ठिकाणी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर गाळ असून कचरा, झाडी-झुडपे पहायला मिळतात. नदीच्या स्वच्छतेचे केवळ १५ टक्केच काम झाल्याचे दिसते. .पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होईल, अशी सद्य:स्थिती आहे. त्यामुळे नदी पात्रातील गाळ, झुडपे काढण्यासाठी खर्च केलेला पैसा नेमका गेला कोठे? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. स्थानिक नागरिक म्हणतात, ‘नदीतील गाळ, कचरा तातडीने न काढल्यास मुसळधार पावसात मागच्या वर्षीप्रमाणेच स्थिती येणार आहे. पुन्हा ऐनवेळी आमच्यावर राहते घर सोडून दुसरीकडे स्थलांतरीत होण्याची वेळ येऊ शकते’..'आदिला'ची स्थिती अशी...नदीची एकूण लांबी४७.४२ किलोमीटरसोलापूर शहरातील हद्द६ किलोमीटरपर्यंतगाळ, कचरा काढण्यासाठी खर्चअंदाजे ४५ लाख रुपयेप्रत्यक्षातील स्वच्छतासुमारे १५ टक्के.Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.सकाळ’ने विचारलेल्या प्रश्नांवर विभागीय अधिकाऱ्यांची उत्तरे....प्रश्न : आदिला नदीमध्ये गाळ काढण्याची जबाबदारी कोणाकडे आहे?उत्तर : विभागीय कार्यालय- एककडूनच काम सुरू आहे.प्रश्न : सध्या आदिला नदीच्या कामाची स्थिती काय आहे?उत्तर : आदिला नदीतील गाळ काढून पूर्ण झाला आहे.प्रश्न : आदिला नदीतील किती किलोमीटर अंतराचा गाळ काढण्यात आला?उत्तर : वैष्णवी हाइट्सपासून १४ कमानीपर्यंतचा भाग शहरात येतो. साधारण ५ ते ६ कि.मी अंतर असून तिथपर्यंत संपूर्ण स्वच्छता झाली आहे.प्रश्न : आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी केली, त्यावेळी गाळ काढल्याचे दिसून आले नाही?उत्तर : आदीला नदीतील गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.प्रश्न : गाळ काढण्यासाठी किती निधीची तरतूद होती व किती खर्च झाला आहे?उत्तर : गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आता कामाची बिले आल्यानंतर किती निधी खर्च झाला हे नेमके सांगता येईल. आताच आकडा सांगता येणार नाही, पण साधारणत: त्यासाठी ४० ते ४५ लाख खर्च झाले असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.