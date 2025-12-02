सोलापूर

माझ्यावर टाकलेली धाड कटकारस्थानातून: शहाजी पाटील; पालकमंत्री अन् माजी आमदाराबाबत माेठे वक्तव्य, अश्रू अनावर !

political conspiracy: पाटील म्हणाले, ‘‘मी आयुष्यभर लोकांसाठी काम केले, पण मला बदनाम करण्यासाठी हा डाव रचला गेला. माझं काही चुकलं नसलं तरी मला गुन्हेगारासारखं दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.’’ एवढं बोलताना ते भावुक झाले आणि काही क्षण बोलूही शकले नाहीत.
Shahaji Patil in Tears: Says Conspiracy Led to Raid; Major Accusations Shake Local Politics”

सांगोला : निवडणुकीत शिवसेना विरुद्ध भाजप असा थेट सामना असताना मतदानाला अवघा एक दिवस शिल्लक असताना माजी आमदार शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाड पडली. ही कारवाई खेदजनक आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांच्या कटकारस्थानातून ही धाड टाकण्यात आली, असा आरोप शहाजी पाटील यांनी केला.

