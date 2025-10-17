Mohol Politics: मोहोळचे दोन माजी आमदार भाजपाच्या गळाला? ; राजन पाटील, यशवंत माने यांच्याबाबत सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळचे माजी आमदार तथा राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील व मोहोळ चे माजी आमदार यशवंत माने यांच्या भाजपा पक्ष प्रवेशाच्या सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमी वर ते भाजपा जाणार का? या चर्चेला उधाण आले असून, पाटील यांच्या चिरंजीवांनी सोशल माध्यमावर केलेली पोस्ट व त्या खालील कमेंट्स पाहता त्यांच्या पक्षप्रवेशाच्या चर्चेत तथ्य असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान गेल्या काही दिवसा पूर्वी माजी आमदार राजन पाटील यांनी "माझे जो काम करेल त्याच्या सोबत मी जाणार" या त्यांच्या वक्तव्याची प्रचिती येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र भाजपाची सुभेदारी किंवा त्यांची शिस्त राजन पाटील यांच्या पचनी पडणार का हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.माजी आमदार पाटील हे धुरंदर राजकारणी म्हणून सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. मोहोळ विधानसभा मतदार संघावर त्यांचा गेल्या 40 वर्षा पासून वरचष्मा होता. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमेश पाटील यांनी माजी आमदार राजन पाटील यांच्या विरोधात सर्व पक्षीय नेते मंडळीची मोट बांधून त्यांच्या सत्तेला सुरुंग लावला. मात्र राजन पाटील यांचा भाजपा प्रवेश झाला तर मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाला मोठा धक्का बसणार आहे..माजी आमदार यशवंत माने यांची विधानसभेची उमेदवारी जाहीर होताच अनगरकर पाटील व नरखेडकर पाटील यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला होता. त्यापूर्वी झालेल्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत ही नरखेड पाटलांनी राजन पाटील यांच्या वर आलेल्या संधीचे सोने केले, त्यांनी जहरी टीका केली. ज्या गोष्टी कधीच बाहेर आल्या नव्हत्या त्या थेट स्टेजवर आल्या. या सत्ता संघर्षात मोहोळच्या आमदारकीची माळ राजू खरे यांच्या गळ्यात पडली. .मात्र 40 वर्षाच्या माजी आमदार पाटील यांच्या सत्तेला सुरुंग लावून नवखा आमदार निवडून आणल्याने उपमुख्यमंत्री पवार यांचे कडे उमेश पाटलांचे "वजन" वाढले, नव्हे मत मोजणी नंतर उमेश पाटील यांना पहिला फोन उपमुख्यमंत्री पवार यांनीच अभिनंदनचा केल्या असल्याची चर्चा होती. मात्र विधानसभा निवडणुकी पूर्वी उमेश पाटील हे शरद पवार गटात होते. त्यांनी नंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या गटात प्रवेश केला. अजित पवारांचा उमेश पाटील यांच्यावर पहिलाच विश्वास असल्याने त्यांनी जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी पुन्हा उमेश पाटलावर सोपवली. त्यामुळे एका मॅन्यात दोन तलवारी राहत नाहीत या म्हणी प्रमाणे राजन पाटील यांची नाराजी वाढली. राजन पाटलांनी राष्ट्रवादी सोडली तर मोठा फटका बसू शकतो हे गृहीत धरून उपमुख्यमंत्री पवार यांनी राजन पाटील यांना राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा असलेले राज्य सहकार परिषदेच्या अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात घातली..दरम्यान दिपवाळी नंतर होऊ घातलेल्या नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुकी तील व त्या पुढील राजकारण पाहता राष्ट्रवादीचे दोन्ही काटे एका घड्याळात राहणे अडचणीचे दिसू लागले आहे. दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अतिशय विश्वासू माजी आमदार यशवंत माने, हे ही माजी आमदार पाटील यांच्या मागे "री" ओढण्याच्या तयारीत आहेत. तीन हजार कोटीचा निधी आणूनही पराभवाची चव चाखावी लागल्याची सल त्यांच्या मनात आहेच. त्यामुळे माजी आमदार माने व माजी आमदार राजन पाटील यांचा भाजपा प्रवेश झाला तरी त्यात आश्चर्य वाटणार नाही..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.दरम्यान माजी आमदार राजन पाटील यांना त्यांच्या चिरंजीवांच्या भविष्याची असलेली चिंता, त्यांच्या चिरंजीवांच्या समाज माध्यमावरील विविध पोस्ट पाहिल्या तर या दोघांच्या भाजपा प्रवेशाची उठलेल्या "आवई" त तथ्य असल्याची चर्चा आहे. मात्र नक्की प्रवेश कधी? याची कार्यकर्ते व मतदारांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.