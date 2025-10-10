सोलापूर

Jaykumar Gore : बार्शीच्या राऊतांचा पराभव एक अपघात होता; तालुक्याच्या विकासाचा वेग खंडित झाला

अतीवृष्टी झाली, पूरपरिस्थिती निर्माण झाली, पिकांचे, द्राक्ष बागांचे नुकसान झाले.
बार्शी - अतीवृष्टी झाली, पूरपरिस्थिती निर्माण झाली, पिकांचे, द्राक्ष बागांचे नुकसान झाले. पण शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मंत्रालयात प्रयत्न केले. विधानसभेत राऊतांचा झालेला पराभव एक अपघात होता.

