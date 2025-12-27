सोलापूर

Solapur News : रामेश्वर मासाळ यांची मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला तालुक्यांसाठी निवडणूक प्रभारी म्हणून निवड!

Solapur Elections : रामेश्वर मासाळ यांची मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला या तालुक्यांसाठी राष्ट्रवादी निवडणूक प्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षाची ताकद वाढवणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी ठरणार आहे.
Appointment of Rameshwar Masal as NCP Election Incharge

Appointment of Rameshwar Masal as NCP Election Incharge

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : सोलापूर जिल्हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष रामेश्वर मासाळ यांची आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला या तीन तालुक्याच्या निवडणूक प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा.सुनील तटकरे यांच्या मान्यतेने रामेश्वर मासाळ यांची निवडणूक प्रभारी म्हणून निवड करण्यात आल्याचे पत्र जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी दिले.

Loading content, please wait...
NCP
pandharpur
political
mangalwedha
Maharashtra Congress Leader
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com