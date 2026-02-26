Astrological News: धूलिवंदनाच्या दिवशीच वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण! होलिका दहन सोमवारी; काय सांगतंय पंचांग?

सोलापूर : यंदा होळीच्या दिवशी सोमवारी (ता. २) भद्रा आहे. तरीही सूर्यास्तानंतर प्रदोषकाळात होलिका दहन करावे. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता. ३) ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण असून, त्याच्या वेधकाळातही धूलिवंदन (धुळवड) करता येईल, अशी माहिती पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दिली..Solapur Crime: कारची काच फोडल्याच्या रागातून एकाचा खून; सीना नदीपात्रात मृतदेह, मोहोळ पोलिसांकडून दाेन भावांना अटक!.दुपारी ३.२० वाजता ग्रहण सुरू होईल; मात्र भारतात कोठेही या ग्रहणाचा आरंभ व मध्य दिसणार नाही. भारतात सर्वत्र हे ग्रहण ग्रस्तोदित स्वरूपाचे (म्हणजे ग्रहण लागलेले चंद्रबिंब उदयास येईल) असणार आहे. सायंकाळी ६.४८ वाजता ग्रहण समाप्त होईल. मंगळवारी सूर्योदयापासून वेधकाळ सुरू होणार आहे. आजारी व्यक्ती, गर्भवती स्त्रिया, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी सकाळी ११ पासून वेध पाळावेत. वेधकाळात पौर्णिमेचा कुळधर्म, पूजा-अर्चा व अभिषेक करता येईल. देवाला नैवेद्य दाखविता येईल. वेधकाळात पूजनास निषेध नाही; मात्र भोजनास निषेध असल्याने नैवेद्य अत्यल्प करावा. प्रसाद म्हणून अभिषेकाचे तीर्थ किंवा एक घास अन्नाचा केवळ वास घेऊ शकता..गुरुजी किंवा सुवासिनी यांना कोरडा शिधा व दक्षिणा देऊन कुळधर्म करता येईल. तसेच श्राद्धही सपिंडक पद्धतीने करता येईल. त्या वेळी श्राद्धाचा स्वयंपाक नैवेद्यापुरता करून नंतर तो गाईला द्यावा. ब्राह्मणास शिधा व दक्षिणा देणे अशी कर्मे करता येत असल्याने धूलिवंदन (धुळवड) व रंग खेळणेही करता येईल..सायंकाळी ६.४८ नंतर करा मोक्षस्नान व भोजनसूर्यास्तापासून सायंकाळी ६.४८ पर्यंत ग्रहणाचा पर्वकाळ आहे. काही ठिकाणी अतिशय कमी पर्वकाळ असल्याने त्यांनी त्यानंतर केवळ मोक्षस्नान करावे. ज्यांना १५–२० मिनिटांपेक्षा अधिक पर्वकाळ मिळत आहे, त्यांनी सूर्यास्तानंतर स्नान करून काही काळ जप करावा आणि त्यानंतर मोक्षस्नान व भोजन करावे..Solapur News: साेलापूरात केंद्र सरकार अन् भाजपविरुद्ध काँग्रेसची निदर्शने; राहुल गांधींना धमकी, हनुमंत पवार यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध!.चार राशींना ग्रहणाचे शुभ फलज्योतिषशास्त्रानुसार मिथुन, तुला, वृश्चिक व मीन या राशींना ग्रहणाचे शुभ फल मिळेल. मेष, कर्क, धनू व कुंभ या राशींना मिश्र फल मिळेल. वृषभ, सिंह, कन्या व मकर या राशींना अनिष्ट फल मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.