सोलापूर

Ratanchand Shah Bank Property Seal Broken : कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकेने जप्त केलेल्या मालमत्तेचे सिल तोडले

Unauthorized Entry in Attached Property : नातेपुते शाखेचे ४४ लाखांचे कर्ज थकीत राहिल्याने बँकेने जप्त केला होता लॉज आणि बिअर बार; कुलूप व लाखेचे सिल तोडून बेकायदेशीर प्रवेश केल्याने खळबळ
Sensation due to loan case of Ratanchand Shah Cooperative Bank.

Sensation due to loan case of Ratanchand Shah Cooperative Bank.

esakal
हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : रतनचंद शहा सहकारी बँक लि., मंगळवेढा शाखा नातेपुते येथील कर्ज थकविल्या प्रकरणी बॅकेने जप्त मालमत्तेचे सिल तोडून अनधिकृतपने प्रवेश केल्याप्रकरणी रामदास आबासाहेब देशमुख व शुभांगी रामदास देशमुख (रा. दोघे माळशिरस) या पतीपत्नीसह अन्य एकावर वेळापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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