Ratanchand Shah Bank Property Seal Broken : कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकेने जप्त केलेल्या मालमत्तेचे सिल तोडले

मंगळवेढा : रतनचंद शहा सहकारी बँक लि., मंगळवेढा शाखा नातेपुते येथील कर्ज थकविल्या प्रकरणी बॅकेने जप्त मालमत्तेचे सिल तोडून अनधिकृतपने प्रवेश केल्याप्रकरणी रामदास आबासाहेब देशमुख व शुभांगी रामदास देशमुख (रा. दोघे माळशिरस) या पतीपत्नीसह अन्य एकावर वेळापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..या प्रकरणाची फिर्याद बँकेचे वसुली अधिकारी दिपक अदोने यानी दिली असून या फिर्यादीनुसार माळशिरस येथील रामदास आबासाहेब देशमुख व शुभांगी रामदास देशमुख यांनी रतनचंद शहा सहकारी बँक लि., मंगळवेढा शाखा नातेपुते येथून कर्ज रक्कम रुपये ४४ लाख रुपये मालमत्ता तारण कर्ज घेतले..या कर्जास गहाणखत म्हणून वेळापूर, ता. माळशिरस येथील गट क्र. १२१०/२/अ वरील मालमत्ता क्र.६७० चे एकुंण क्षेत्र १६०० चौ.मी. मधील लॉज व बिअर बार पुढील सर्व गाळे सह बँकेकडे गहाण ठेवले. मात्र दीर्घकाळ कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे बँकेने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, " वित्तीय मालमत्तेचे संपादन व पुनर्रचना आणि तारण हक्काचे अंमलबजावणी कायदा २००२" नुसार कारवाई केली.जिल्हाधिकारीच्या आदेशानुसार, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंडळ अधिकारीसो वेळापूर येथील एस. टी. चव्हाण, बँक अधिकारी ब्रम्हेसो CEO, दिपक आदोने प्राधिकृत अधिकारी,बसवराज सलगरकर विशेष वसुली अधिकारी याच्या उपस्थितीत सदर मिळकतीचा ताबा बँकेने घेतला. .यावेळी संपूर्ण मिळकतीवर कुलूप लावून चिकटपट्टी टेप लावून लाखेचे सिल मारण्यात आला.२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी 5 वाजण्याचा सुमारास शाखा नातेपुते येथील शाखाधिकारी राजेंद्र माने हे मालमत्तेचे पाहणी करण्यास गेले असता, सदर संपूर्ण मिलकतीवरील सिल तोडलेले आढळले.या गंभीर प्रकरणानंतर बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी दिपक आदोने यांनी तातडीने -वेळापूर पोलीस ठाण्यात धाव घेवून तक्रार नोंदविली.याप्रकरणी रामदास आबासाहेब देशमुख व शुभांगी रामदास देशमुख बाळासाहेब देशमुख याचावर गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.