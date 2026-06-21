Solapur Crime: ‘ती माझी झाली नाही तर...!’ एकतर्फी प्रेमातून विवाहितेच्या पतीचा भररस्त्यात खून; कर्ता मुलगा गेल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

सोलापूर: एकतर्फी प्रेमातून महिलेच्या पतीवर भररस्त्यात गळ्यावर व पाठीवर चाकूने हल्ला करून खून करण्यात आला. या हल्ल्यात एकजण जखमी झाला. शुक्रवारी (ता. १९) रात्री दहाच्या सुमारास अक्कलकोट रस्त्यावरील सुनील नगरातील केविल कंपनीसमोर ही घटना घडली. याप्रकरणी हल्लेखोरास अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यास पाच दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सिद्धाराम कैलास कटप (वय २०, रा. आकाशवाणी केंद्राजवळ, एमआयडीसी) असे खून झालेल्या तरुणाचे तर प्रमोद पाटील असे जखमीचे नाव आहे. त्याची पत्नी श्रुती सिद्धाराम कटप (वय १९) हिने फिर्याद दिली आहे. त्यावरून संतोष महादेव पाटील (वय २३, रा. कलावती नगर, एमआयडीसी) याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील फिर्यादी श्रुती हिच्या लग्नापूर्वी संशयित संतोष पाटील याने लग्नासाठी विचारले होते. .मात्र, तिने त्यास नकार दिला होता. त्या कारणावरून तो तिच्यासह तिच्या पतीवर चिडून होता. त्यामुळे तो सिद्धाराम याला जीवे मारण्याच्या विचारात होता. त्याबाबत विशाल तिरूमल याच्याशी बोलणे झाले होते. याबाबत कळाल्याने सिद्धाराम हा संतोष यास जाब विचारण्यासाठी गेला होता. तेव्हा त्याने चाकूने संतोष याच्या गळ्यावर व पाठीवर हल्ला केला. त्यामुळे सिद्धाराम हा रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. .दरम्यान, सिद्धाराम याचे भावजी प्रमोद पाटील हे त्याला वाचविण्यासाठी धावले. तेव्हा संतोष याने चाकूने त्यांच्यावरही हल्ला केल्याने त्यांच्या हाताला गंभीर जखम झाली. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी संशयित संतोष याला अटक केली आहे. त्याला शनिवारी (ता. २०) न्यायालयात उभे करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी दिली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे तपास करीत आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... कर्ता मुलगाच गेला सिद्धाराम हा रिक्षाचालक होता. त्याने वर्षभरापूर्वी श्रुती हिच्याशी विवाह केला होता. तर दुचाकीवर घरी जाताना कुत्रा आडवा आल्याने त्याचे वडील कैलास यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी होती. घरी आईसह दोन बहिणी व पत्नी असा परिवार आहे. कर्ता मुलगाच गेल्याने कटप कुटुंबावर दुखःचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.