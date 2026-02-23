Ujani Dam: निंगिरा ओढ्यावरील सर्व सिमेंट बंधारे काेरडेठाक; अखेर उजनीतून निंगारा ओढ्यात पाणी सोडले, पिके व जनावराला दिलासा!

मंगळवेढा: उजनी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत असलेल्या निंगिरा ओढ्यावरील सिमेंट बंधारे कोरडे पडल्यामुळे या परिसरातील शेतीच्या पाण्याचा व जनावराच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. उजनीतून धरणातून सोडलेल्या पाण्याने हे बंधारे भरून द्यावेत अशी मागणीचे वृत्त दै.सकाळ ने प्रसिध्द करताच ओढ्यात पाणी सोडल्याने या भागातील शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...उजनी कालव्यामुळे तालुक्यातील बागायत क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. त्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी बागायती पिकासाठी बँका ,पतसंस्थेचे आर्थिक सहाय्य घेऊन शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवनवीन पिके घेण्यास सुरुवात केली. मात्र उजनीतून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची पाळी लांबणीवर पडल्यास त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या पिक उत्पादनावर होत आहे. त्यामुळे त्याचे पडसाद बँक कर्जावर उमटत आहे भीमा नदीपत्रात पाणी न सोडल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत प्रचारात आला..दरम्यान उजनी धरणातून नदीपत्रात पाणी सोडण्यात आले त्याचबरोबर सध्या उजनी कालवातूनही पाणी सोडण्यात आले.निंगिरा ओढ्यावर पाच पेक्षा अधिक सिमेंट बंधारे आहेत. त्यामुळे या परिसरात देखील बागायत क्षेत्रामध्ये वाढ झाली आहे हे बंधारे भरून दिल्यास उन्हाळ्यात या भागातील शेती पिकांना व जनावरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे परंतु अद्याप त्या दृष्टीने उजनी विभागाने लक्ष घातले नसल्यामुळे या भागातील सर्व बंधारे कोरडे ठणठणीत पडले आहेत. .सध्या उन्हाची कडक तीव्रता जाणवू लागल्यामुळे या भागातील शेती पिके आणि जनावरे जगन करण्यात दृष्टीने पाणी सोडण्याची आवश्यकता आहे दरम्यान या भागातील शेतकऱ्यांनी खा.प्रणिती शिंदे यांनी या संदर्भात अधिक्षक अभियंता जलसंपदा विभागाकडे पाणी सोडण्याची मागणी केली असली तरी प्रत्यक्षात या विभागाचे पाणी सोडण्याबाबत डोळे कधी उघडणार ? असा प्रश्न या भागातील शेतकऱ्यातून विचारला जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करताच ओढ्यात पाणी सोडले..निंगिरा ओढ्याच्या लाभक्षेत्रातील बंधारे कोरडे पडल्याचा पिकावर परिणाम होत असल्याने खा.प्रणिती शिंदे यांच्याकडे मागणी केली दै.सकाळ ने या प्रश्नावर आवाज उठवल्यामुळे जलसंपदा विभागाने ओढ्याच्या पात्रात पाणी सोडले.डाॅ.नंदकिशोर शिंदे शेतकरी डोंगरगाव.Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.सध्या पिकासाठी व जनावरे जतन करण्यासाठी ओढ्याच्या पात्रात पाणी सोडले.भविष्यात कायमस्वरूपी पाणी सोडण्याबाबत शेतकरी व वरिष्ठ अधिकारी याच्यात समन्वय साधून योग्य तोडगा काढूतेजस चव्हाण,कनिष्ठ अभियंता, उजनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.