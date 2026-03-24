Solapur News: साेलापूरात नव्या नगरसेवकांचा नामविस्तारावर भर; पहिल्याच सभेत ४० टक्के प्रस्ताव, महापालिकेत चार वर्षांनंतर स्थापन होणार नामविधान समिती..

सोलापूर : महानगरपालिकेच्या झालेल्या पहिल्याच महासभेत पटलावरील एकूण विषयांपैकी ४० टक्के प्रस्ताव चौक आणि रस्त्यांच्या नामकरणासंदर्भातील होते. सभेत १२ प्रस्ताव यासंदर्भात मांडण्यात आले. विकासापेक्षा नगरसेवकांनी समाज व व्यक्तिकेंद्री विषयच मांडल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे हे प्रस्ताव सभागृहात एकमताने मंजूरही करण्यात आले..शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महापालिका सदस्यांकडून ठोस निर्णय आणि कृती आराखड्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षात मात्र विकासकामांपेक्षा धर्म, जात आणि व्यक्तिकेंद्री विषयांवरच अधिक भर दिला जात असल्याची टीकाही होत आहे. सभेच्या पटलावर असलेल्या ५७ विषयांपैकी ३२ हे सभासदांचे प्रस्ताव असून, त्यांपैकी सुमारे ५० टक्के प्रस्ताव चौक व रस्त्यांना नावे देणे तसेच ठराविक नेत्यांचे पुतळे उभारण्यासंदर्भातील होते. नव्याने आलेल्या नगरसेवकांकडून रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे या महासभेतील प्रस्तावांवरून दिसून येते..या प्रस्तावांना सभागृहात एकमताने मंजुरीबाळे शिवाजी नगर व लक्ष्मीनगर बाजूला नवीन लोकवसाहत निर्माण झाली असून, तिला 'अदिला नगर' असे नाव देण्यात यावे. - पुणे हायवे आणि विजापूर बायपासलगत असलेल्या चौकास बंजारा समाजाचे आराध्य दैवत श्री संत सेवालाल महाराज यांचे नाव देण्यात यावे. - महाराणा प्रताप झोपडपट्टीकडे जाताना मीरा सोसायटी ते भाग्योदय सोसायटी मार्गाला 'रमाबाई आंबेडकर मार्ग' असे नामकरण करावे..- एमएसईबी कंपाउंड समोरील सार्वजनिक मैदानास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव गोळवलकर यांचे नाव देण्यात यावे.- मुळेगाव रोडवरून सग्गम नगराकडे जाणाऱ्या मार्गावर स्व. महेश कोठे यांच्या नावाने भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार उभारण्यात यावे. - आशा नगर चौकाला 'श्री महात्मा बसवेश्वर महाराज चौक' असे नामकरण करावे. माळीनगर व बोळकोटे नगर येथील चौकात 'धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चौक' असे नामकरण करावे. - मुळेगाव क्रॉस रोडला स्व. महेश अण्णा विष्णूपंत कोठे यांचे नाव देण्यात यावे.