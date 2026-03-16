Solapur News: साेलापूर विद्यापीठातील अध्यासन केंद्रातर्फे होळकरशाहीवर संशोधन; नियमावलीस व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता, लवकरच सुरवात..

सोलापूर: येथील विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्राच्या वतीने होळकर घराणे व होळकरशाहीवर संशोधन केले जाणार आहे. केंद्रातर्फे संशोधक व साहित्यिकांसाठी ग्रंथसंपदा निर्माण केली जाणार आहे. त्यात राजमाता अहिल्यादेवी यांच्यासह सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या कार्यावरही संशोधन होणार आहे..सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचा जन्म १६ मार्च १६९३ रोजी सोलापूर-सातारा जिल्ह्याच्या सीमेवरील होळ मुरूम येथे झाला. भरतवर्षाचे सम्राट छत्रपती शाहू महाराज यांच्या मराठा साम्राज्यातील माळवा (मध्य प्रदेश) प्रांताचे ते पहिले सुभेदार होते. छत्रपती शाहू महाराज आणि थोरले बाजीराव पेशवे यांनी मराठ्यांचे उत्तर भारतात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात मोठा वाटा असलेल्या मल्हाररावांना इंदूर संस्थानाची जहागिरी दिली होती..विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्राच्या वतीने कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीने तयार केलेल्या नियमावलीस व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी विद्यापीठातील अधिष्ठाता इ. ज. तांबोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. दीपक ननवरे, तानाजी देशमुख, शिवाजी वाघमोडे आणि अध्यासन केंद्राचे समन्वयक डॉ. प्रभाकर कोळेकर या तज्ज्ञांची समिती नेमली होती..या समितीने महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, नॅशनल बुक ट्रस्ट आणि विश्वकोश मंडळ यांच्या नियमावलीचा आधार घेऊन होळकरशाहीच्या संशोधनासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. होळकर घराण्याचे समग्र साहित्य आणि कार्याची माहिती संशोधनातून पुढे आणली जाणार आहे. त्यावर ग्रंथलेखनही होणार आहे. त्याचा आधार देशभरातील संशोधकांना मिळेल, असा विश्वास विद्यापीठाने व्यक्त केला आहे..पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील अध्यासन केंद्रातर्फे होळकर व होळकरशाहीचा अभ्यास करून त्यावर संशोधन केले जाणार आहे. संशोधकांसाठी ग्रंथसंपदाही तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. त्यातून सुभेदार मल्हारराव होळकर आणि राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचे सर्वांगीण कार्य व योगदान अभ्यासले जाणार आहे.- डॉ. प्रभाकर कोळेकर, समन्वयक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्र, सोलापूर विद्यापीठ.