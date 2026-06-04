Success Story: 'वय फक्त आकडा आहे!' ७५ व्या वर्षी हिंदी विषयात पीएच.डी.; सोलापूरच्या व्यंकटेश देवनपल्लींची प्रेरणादायी ज्ञानसाधना

सोलापूर: निवृत्तीनंतर विश्रांतीचा मार्ग स्वीकारण्याकडे कल असतो; मात्र सोलापूरचे व्यंकटेश देवनपल्ली यांनी निवृत्तीनंतर ज्ञानसाधनेचा ध्यास कायम ठेवला. वयाच्या ७५ व्या वर्षी हिंदी विषयात पीएच.डी. पदवी मिळवत ‘शिकण्यासाठी वयाची अट नसते’ हे सिद्ध केले. बँकिंग क्षेत्रातील प्रदीर्घ कारकीर्द, पाच भाषांवरील प्रभुत्व आणि साहित्यनिर्मितीचा अखंड प्रवास यामुळे त्यांचे कार्य विशेष ठरले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.व्यंकटेश देवनपल्ली यांना मानसरोवर ग्लोबल विद्यापीठाने हिंदी विषयातील पीएच.डी. पदवी प्रदान केली आहे. मातृभाषा तेलुगु असलेल्या देवनपल्ली यांचे शिक्षण मराठीत झाले; संशोधनासाठी त्यांनी हिंदीची निवड केली. विविध भाषांमधील हा अभ्यास आणि साहित्यसाधना त्यांच्या जिज्ञासू वृत्तीची साक्ष देणारी आहे..वयाच्या १९ व्या बँकेत लिपिक म्हणून नोकरी सुरू केली. त्यातच बी.ए., एलएल.बी. तसेच सीएआयआयबीच्या परीक्षा उत्तीर्ण होत शिक्षण सुरू ठेवले. ४१ वर्षांच्या सेवेनंतर डेप्युटी रिजनल मॅनेजर पदावरून ते सेवानिवृत्त झाले.सेवानिवृत्तीनंतरही वकिलीची सनद मिळवली. एसबीआय कॅप ट्रस्टीकडे लिगल ॲडव्हायझरची जबाबदारी सांभाळली. ६५ व्या वर्षी या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी अभ्यास, संशोधनाला अधिक वेळ दिला..मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड आणि संस्कृत या पाच भाषांवरील प्रभुत्वाच्या बळावर त्यांनी महत्त्वपूर्ण साहित्यकृती वाचकांसमोर आणल्या. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठातून त्यांनी हिंदीत पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. साहित्यलेखन आणि भाषाअभ्यासाची साधना मात्र अखंड सुरूच राहिली..श्रीकृष्णदेवराय यांनी सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वी रचलेल्या ‘आमुक्तमाल्यदा’ या तेलुगु काव्यप्रबंधाचा त्यांनी मराठी आणि हिंदी भाषेत अनुवाद केला. पुढे ‘साहिती समरांगण सार्वभौम-श्रीकृष्णदेवराय’ हा चरित्रग्रंथ लिहिला. ‘राजाधिराज श्रीकृष्णदेवराय’ ही ऐतिहासिक कादंबरी, तसेच ‘इंद्रधनु’ आणि ‘स्वानंदी’ हे कथासंग्रहही प्रकाशित झाले. साहित्यसाधनेतून त्यांना संशोधनाची प्रेरणा मिळाली. ‘नरेंद्र दीपक की काव्यसाधना एवं साहित्यिक पत्रकारिता में उनका योगदान’ या विषयावरील संशोधन प्रबंध सादर करून त्यांनी हिंदी विषयात पीएच.डी. प्राप्त केली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.अनुवादित पुस्तकेआमुक्तमाल्यदा (तेलुगु काव्यप्रबंधाचा मराठी गद्यानुवाद), आमुक्तमाल्यदा (तेलुगु काव्यप्रबंधाचा हिंदी गद्यानुवाद), अंतर्मुख (तेलुगु काव्यसंग्रहाचा मराठी अनुवाद), राक्षसाचे पादत्राण (तेलुगु बालकथासंग्रहाचा मराठी अनुवाद), हृदय कमल (तेलुगु ग्रंथाचा हिंदी अनुवाद), द निग्लेक्टेड मिस्टर एक्स (मराठी कादंबरीचा इंग्रजी अनुवाद), यज्ञ आणि इतर कथा (तेलुगु ग्रंथाचा मराठी अनुवाद), अम्माच्या डायरीतील काही पाने (तेलुगु कादंबरीचा मराठी अनुवाद), ओबीसींचा लढा (इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.