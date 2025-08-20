सोलापूर

Solapur Rain update: 'भोगावती, नीलकंठाच्या नदीच्या पाणी पातळीत वाढ'; पुलावरून जीवघेणा प्रवास; नागरिकांचे होताहेत हाल

Bhogawati, Neelkanth Rivers Overflow; भोगावती व नीलकंठा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने नदीकाठच्या गावांना धोका निर्माण झाला आहे. पिंपरी येथील भोगावतीवरील पूल आठवड्यात चार वेळा पाण्याखाली गेला असून, त्यातूनच विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, वाहनधारकांचा जीवघेणा प्रवास सुरू आहे.
lood Fear in Villages: Rising Water Levels in Bhogawati and Neelkanth Rivers
lood Fear in Villages: Rising Water Levels in Bhogawati and Neelkanth RiversSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मळेगाव: बार्शी तालुक्यातील हिंगणी मध्यम प्रकल्प व ढाळे-पिंपळगाव प्रकल्प परिसरात पुन्हा एकदा पावसाने दमदार बॅटिंग केल्याने प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून ओसंडून पाणी वाहत आहे. परिणामी भोगावती व नीलकंठा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्याने नदीकाठच्या गावांना धोका निर्माण झाला आहे. पिंपरी येथील भोगावतीवरील पूल आठवड्यात चार वेळा पाण्याखाली गेला असून, त्यातूनच विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, वाहनधारकांचा जीवघेणा प्रवास सुरू आहे.

