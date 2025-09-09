सोलापूर

Mohol Robbery : गलंदवाडी येथे दरोडा! चाकू व कोयत्याने मारहाणीत पती-पत्नी जखमी

शेतात राहणाऱ्या पती-पत्नीस चाकू व कोयत्याने मारहाण करून, जीवे ठार मारण्याची धमकी देऊन ऐवज चोरून नेल्याची घटना घडली.
theft

theft

sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ - शेतात राहणाऱ्या पती-पत्नीस चाकू व कोयत्याने मारहाण करून, जीवे ठार मारण्याची धमकी देऊन, घरातील सोन्या, चांदीचे दागिने, मोबाईल असा एकुण दोन लाख 61 हजाराचा ऐवज अज्ञात चोरट्याने दरोडा टाकून चोरून नेल्याची घटना, गलंदवाडी, ता. मोहोळ येथे मंगळवार ता. 9 रोजी मध्यरात्री दीड ते दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली. दरम्यान चोरटे जाताना बाहेरून कडी लावून गेले. या झटापटीत तानाजी थिटे व त्यांच्या पत्नी सिंधू थिटे हे जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
village
attack
robbery
mohol

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com