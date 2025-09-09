Mohol Robbery : गलंदवाडी येथे दरोडा! चाकू व कोयत्याने मारहाणीत पती-पत्नी जखमी

मोहोळ - शेतात राहणाऱ्या पती-पत्नीस चाकू व कोयत्याने मारहाण करून, जीवे ठार मारण्याची धमकी देऊन, घरातील सोन्या, चांदीचे दागिने, मोबाईल असा एकुण दोन लाख 61 हजाराचा ऐवज अज्ञात चोरट्याने दरोडा टाकून चोरून नेल्याची घटना, गलंदवाडी, ता. मोहोळ येथे मंगळवार ता. 9 रोजी मध्यरात्री दीड ते दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली. दरम्यान चोरटे जाताना बाहेरून कडी लावून गेले. या झटापटीत तानाजी थिटे व त्यांच्या पत्नी सिंधू थिटे हे जखमी झाले आहेत..दरम्यान या दरोड्याच्या तपासाला दिशा मिळावी यासाठी पोलिसांनी श्वान पथक, फिंगर प्रिंट व फॉरेन्सीक लॅब यांना पाचारण केले होते. श्वान घटना स्थळावरून विहीर व शेडच्या जवळच घुटमळले. या प्रकरणी सहा जणां विरोधात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे..मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंधू तानाजी थिटे वय 56 या पतीससह गलंदवाडी येथील शेतात राहतात. मंगळवार ता. 9 रोजी नेहमीप्रमाणे ते शेतातील वस्तीवर झोपले असता, मध्यरात्री दीड ते दोनच्या सुमारास अनोळखी सहा इसम वस्तीवर आले..त्याने सिंधू थिटे व त्यांचे पती तानाजी थिटे यांना चाकूने व कोयत्याने मारहाण करून घरातील सोन्याचे मंगळसूत्र, कानातील कर्णफुले व झुबे, कानातील गुंड, पायातील चांदीचे पैंजण, दोन मोबाईल, असा एकूण दोन लाख 61 हजाराचा ऐवज दरोडा टाकून चोरून नेला, व जाताना दरवाज्याला बाहेरून कडी लावून गेले. दरम्यान या दरोडाच्या तपासासाठी पोलीस पथके रवाना केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली..घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संकेत देवळेकर, पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे, यांनी घटना स्थळाला भेटी दिल्या. पोलीस अधीक्षक कुलकर्णी यांनी घटनास्थळ पाहून तपासा बाबत सूचना दिल्या.या घटनेची फिर्याद सिंधू तानाजी थिटे (वय-56) यांनी मोहोळ पोलिसात दिली असून, अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अजय केसरकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.