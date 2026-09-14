Class One Sports Officer: माळशिरसचा रुद्रांक्ष ठरला पहिला! क्रीडा अधिकारीपदी ‘क्लास वन’ निवड होण्याचा मान; नेमबाजीत ऐतिहासिक कामगिरी

माळशिरस: आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला नेमबाजीत पहिल्या सुवर्णपदकाची कमाई करून देणारा भांबुर्डी (ता. माळशिरस) येथील रुद्रांक्ष वाघमोडे पाटील याची क्रीडा अधिकारीपदी (क्लास १) निवड झाली आहे. ही कामगिरी करून क्लास वन पद मिळवणारा रुद्रांक्ष हा तालुक्यातील पहिला तरुण आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.नेमबाजी स्पर्धेमध्ये मूळ गाव भांबुर्डी असलेल्या व सध्या मुंबई वास्तव्यात असलेल्या रुद्रांक्ष बाळासाहेब वाघमोडे पाटील याने १६ व्या वर्षांपासूनच देश व परदेशात विविध स्पर्धांत १० सुवर्ण, १३ सिल्वर व ५ कास्य पदक मिळवले. गतवर्षी जर्मनी येथील आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत वैयक्तिक रौप्य व सांघिक सुवर्ण पदक प्राप्त केले होते. .नुकत्याच दोहा, कतार येथे पार पडलेल्या आशियायी नेमबाजी स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करताना १० मीटर रायफल युवा गटामध्ये (१९ वर्षाखालील) नेमबाज रुद्रांक्ष पाटील याने वैयक्तिक व सांघिक गटात दुहेरी सुवर्ण पदक पटकवले..प्रमुख आणि ऐतिहासिक कामगिरीविश्वविजेता (२०२२) : कैरो जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत वैयक्तिक व सांघिक सुवर्ण (अभिनव बिंद्रांनंतर हे यश मिळवणारे केवळ दुसरे भारतीय).ऑलिम्पिक कोटा : याच ऐतिहासिक विजयातून भारतासाठी ''पॅरिस ऑलिम्पिक २०२४'' चा कोटा मिळवून दिला.जागतिक दबदबा : २०२२ मध्ये १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ''जागतिक क्रमांक १'' (World No. 1) रँकिंग..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.आशियाई यश (२०२३) : हांगझोऊ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला सांघिक सुवर्णपदक.नवे शिखर (२०२६) : नवी दिल्ली आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये पहिले वैयक्तिक सुवर्ण आणि सांघिक सुवर्ण.पदकांचा आलेख : प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आतापर्यंत तब्बल २२ पदकांची कमाई (१४ सुवर्ण, ३ रौप्य आणि ५ कांस्य).खेळामधून ही आपले करिअर करता येते. त्यासाठी मेहनत करणे आवश्यक आहे. जागतिक पातळीवर देशाचा झेंडा फडकाविण्याची त्याची जिद्द असून त्यासाठी तो मेहनत घेत आहे.- रुद्रांक्ष वाघमोडे पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.