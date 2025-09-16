सोलापूर

Barshi Fraud News : शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे अमिष; बार्शीत १ कोटी ७० लाख रुपयांची फसवणूक, तीन महिलांसह सात जणांवर गुन्हा

शेअर बाजारात गुंतवणुक करुन रकमेचा पाच टक्के रक्कम जास्तीने परतावा देण्याचे अमिष दाखवून फसवणूक.
Fraud
Fraudsakal
प्रशांत काळे
Updated on

बार्शी - शेअर बाजारात गुंतवणुक करुन रकमेचा पाच टक्के रक्कम जास्तीने परतावा देण्याचे अमिष दाखवून कुटुंबातील परिवाराने शहरासह तालुक्यातील मित्रपरिवांची १ कोटी ७० लाख ८६ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तीन महलांसह सात जणांवर बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
crime
barshi
fraud news
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com