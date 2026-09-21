सोलापूर

Solapur Crime: अनैतिक संबंधाच्या संशयातून तरुणाचा खून; आहेरवाडीतील घटना, नातेवाइकांनीच २४ वर्षीय सचिनला संपविले

Sachin Murder In Aherwadi Over Relationship Suspicion: अनैतिक संबंधाच्या संशयातून नातेवाईकांकडून कुऱ्हाड, सत्तूर व चाकूने तरुणाची निघृण हत्या; मध्यरात्री शेतातील वस्तीवर घडली रक्तरंजित घटना
Aherwadi Crime News Young Man Sachin Killed At 24 Over Alleged Illicit Relationship Suspicion Relatives Face Murder Case

Aherwadi Crime News Young Man Sachin Killed At 24 Over Alleged Illicit Relationship Suspicion Relatives Face Murder Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दक्षिण सोलापूर : आहेरवाडी येथे अनैतिक संबंधाच्या संशयातून आणि जुन्या वादाच्या कारणावरून २४ वर्षीय सचिन अभिमन्यू सासवे याचा कुऱ्हाड, सत्तूर आणि चाकूने वार करून खून करण्यात आला. शनिवारी मध्यरात्री दोन ते पहाटे पाचच्या दरम्यान ही घटना घडली. याप्रकरणी वळसंग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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