Solapur Crime: अनैतिक संबंधाच्या संशयातून तरुणाचा खून; आहेरवाडीतील घटना, नातेवाइकांनीच २४ वर्षीय सचिनला संपविले

दक्षिण सोलापूर : आहेरवाडी येथे अनैतिक संबंधाच्या संशयातून आणि जुन्या वादाच्या कारणावरून २४ वर्षीय सचिन अभिमन्यू सासवे याचा कुऱ्हाड, सत्तूर आणि चाकूने वार करून खून करण्यात आला. शनिवारी मध्यरात्री दोन ते पहाटे पाचच्या दरम्यान ही घटना घडली. याप्रकरणी वळसंग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.सासवे आणि क्षेत्री ही दोन नातेवाईक कुटुंबे आहेत. अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्यात वाद झाला होता. पोलिस तक्रारीनंतर दोन्ही कुटुंबांतील प्रमुखांनी एकत्र बसून हा वाद मिटवला होता. मात्र, त्यानंतरही वादाची धुसफूस कायम असल्याचे तपासात समोर आले आहे..शनिवारी रात्री जेवण करून सचिन सासवे व त्याचे कुटुंबीय झोपले होते. मध्यरात्री दोन ते पहाटे पाचच्या दरम्यान संशयितांनी शेतातील वस्तीवर प्रवेश करून झोपलेल्या सचिनवर कुऱ्हाड, सत्तूर आणि चाकूने वार केले. या हल्ल्यात सचिनचा जागीच मृत्यू झाला. रविवारी पहाटे कुटुंबीयांना घटना लक्षात आली..घटनेची माहिती मिळताच वळसंग पोलिसांचे पथक आहेरवाडीत दाखल झाले. पंचनामा करून सचिनचा मृतदेह सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...याप्रकरणी वळसंग पोलिसांनी संशयित धोंडीबा लक्ष्मण क्षेत्री (वय ४०) आणि त्याचा मुलगा आयुष धोंडीबा क्षेत्री (वय २१, दोघे रा. आहेरवाडी, ता. दक्षिण सोलापूर) यांना अटक केली आहे. वळसंग पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी राहुल डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी रतिकांत कोळी तपास करीत आहेत. फरार संशयितांच्या शोधासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.