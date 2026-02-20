Green Book Record: साक्षीच्या विक्रमाची ‘ऑरेंज’ अन्‌ ‘ग्रीन बुक’मध्ये नोंद; शिवजयंतीदिनी सलग १२ तास १२ मिनिटे १२ सेकंद दांडपट्टा फिरवून घडवला इतिहास!

सोलापूर : शिवकालीन मर्दानी खेळाचा वारसा जपत सोलापूरच्या कन्या साक्षी माडे हिने जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव गुरुवारी (ता.१९) उज्ज्वल केले आहे. सलग १२ तास, १२ मिनिटे आणि १२ सेकंद अविरत दांडपट्टा फिरवून तिने नवा इतिहास रचला. या पराक्रमाची अधिकृत नोंद ‘ऑरेंज बुक ऑफ मलेशिया’ आणि ‘ग्रीन बुक ऑफ मलेशिया’मध्ये करण्यात आली आहे..मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...गुरुवारी सकाळी ६ वा. या मोहिमेला साक्षीची आई सरस्वती माडे व स्वातंत्र्यसैनिक सिद्रामप्पा फुलारी प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा संगीता फुलारी यांच्या उपस्थितीत सुरवात झाली. डोळ्यांचे पातेही न लवता, अत्यंत चपळाईने आणि कौशल्याने साक्षीने सलग १२ तास दांडपट्टा चालवला. या विक्रमाचे साक्षीदार म्हणून ‘ऑरेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’चे निरीक्षक महंमदरफी शेख उपस्थित होते. संगीता फुलारी आणि योगीनाथ फुलारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने हा विक्रम केला. जिल्हा सरकारी वकील ॲड. प्रदीपसिंह रजपूत आणि संभाजीराव शिंदे विद्यामंदिर संस्थेच्या संचालिका राधिका चिलका यांच्या हस्ते साक्षीला प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले..गेल्या पाच वर्षांपासून साक्षीला शिवकालीन मर्दानी खेळांची आवड आहे. तिने केवळ स्वतःसाठी नाही, तर इतर मुलींना प्रेरणा देण्यासाठी हा प्रवास सुरू केला. तिने या कलेतून आत्मनिर्भर व्हावे आणि इतिहासाच्या खुणा जपाव्यात, याच हेतूने आम्ही तिला पाठिंबा दिला.- सरस्वती माडे, आई.माझ्या दोन्ही मुलींनी शस्त्र आणि शास्त्र या दोन्ही कला अवगत कराव्यात, अशी माझी इच्छा होती. सध्याच्या काळात स्वसंरक्षणासाठी याची मोठी गरज आहे. साक्षीच्या या जिद्दीत मी आणि माझी पत्नी कायम तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.- मोहन माडे, वडील.Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...साक्षी ही अतिशय कष्टाळू आणि सातत्याने सराव करणारी ‘मर्दानी’ खेळाडू आहे. प्रत्यक्ष विक्रमापूर्वी तिने महिनाभरात चार वेळा सलग १४ तास सराव करण्याची किमया साधली होती. तिच्या या यशाचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे.- विवेक मिस्कीन, प्रशिक्षक, रुद्रशक्ती गुरुकुल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.