सोलापूर

Sangola News: सांगोल्यात आज मुख्यमंत्री फडणवीसांची सभा; उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या सभेनंतर फडणवीस काय बोलणार याकडे लक्ष...

Political Event Sangola: सांगोला नगरपरिषद निवडणुकीची देवेंद्र फडणवीस रणधुमाळी शिगेला पोचली असतानाच, आज ३० नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा होणार असून, शहरातील राजकीय वातावरण आणखी तापणार आहे.
Political Event Sangola

Political Event Sangola

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

CM Fadnavis Speech Event Sangola: सांगोला नगरपरिषद निवडणुकीची देवेंद्र फडणवीस रणधुमाळी शिगेला पोचली असतानाच, आज ३० नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा होणार असून, शहरातील राजकीय वातावरण आणखी तापणार आहे.

Loading content, please wait...
Eknath Shinde
sangola
solapur commissioner
solapur city
Solapur
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com