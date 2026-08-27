सोलापूर

Sangola Water: पक्ष, गट, राजकारण बाजूला अन् शेतकरी एकवटले! सांगोल्यात पाण्याच्या लढ्याचा ‘सांगोला पॅटर्न’

Sangola Farmers Unite for Water Beyond Political Differences: दुष्काळी सांगोल्यात पक्ष-गट बाजूला ठेवून शेतकरी एकवटले; मान नदीत टेंभूचे पाणी मेथवडेपर्यंत आणि नीरा उजवा कालव्याच्या फाटा क्रमांक पाचपर्यंत पोहोचवून एकजुटीचा नवा ‘सांगोला पॅटर्न’ उभा
Sangola Farmers Unity Brings Water Success as Tembhu Water Reaches Methwade After Strong Collective Water Movement

Sangola Farmers Unity Brings Water Success as Tembhu Water Reaches Methwade After Strong Collective Water Movement

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Sudhir Jadhavसकाळ वृत्तसेवा
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- दत्तात्रय खंडागळे

सांगोला : दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या सांगोला तालुक्यात यंदा पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दाखविलेल्या अभूतपूर्व एकजुटीला यश आले आहे. टेंभू उपसा योजनेचे पाणी मान नदीत सोडल्यानंतर ते तालुक्यातील शेवटचे गाव असलेल्या मेथवडेपर्यंत पोहोचले, तर नीरा उजवा कालव्याच्या फाटा क्रमांक पाचलाही पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला. पाण्याच्या प्रश्नावर पक्ष, गट आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकरी एकत्र आल्यानेच हा लढा यशस्वी झाल्याची भावना लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

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