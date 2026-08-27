Sangola Water: पक्ष, गट, राजकारण बाजूला अन् शेतकरी एकवटले! सांगोल्यात पाण्याच्या लढ्याचा ‘सांगोला पॅटर्न’

- दत्तात्रय खंडागळेसांगोला : दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या सांगोला तालुक्यात यंदा पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दाखविलेल्या अभूतपूर्व एकजुटीला यश आले आहे. टेंभू उपसा योजनेचे पाणी मान नदीत सोडल्यानंतर ते तालुक्यातील शेवटचे गाव असलेल्या मेथवडेपर्यंत पोहोचले, तर नीरा उजवा कालव्याच्या फाटा क्रमांक पाचलाही पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला. पाण्याच्या प्रश्नावर पक्ष, गट आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकरी एकत्र आल्यानेच हा लढा यशस्वी झाल्याची भावना लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.सांगोला म्हटलं की हक्काच्या पाण्यासाठी लढणे आलेच. तालुक्यात कोणतीही निवडणूक आली की पाणी प्रश्न व त्यासाठी नेतेमंडळीकडून आश्वासनेही येतच राहतात. यावर्षी तर दुष्काळग्रस्त स्थितीत पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलने व राजकारणाची राजकीय श्रीवादाची लढाईही सुरु झाली होती. यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने सांगोला तालुक्यात खरीप पिके धोक्यात आली होती. पावसाअभावी पिकांना पाण्याची गरज भासत असतानाच फळबागांवरही संकट आले. डाळिंबाच्या बहार धरलेल्या बागा पाण्याअभावी सुकण्याच्या मार्गावर होत्या. ऊस, आंबा, पेरू, ड्रॅगन फ्रूट यांसह अन्य फळपिकांनाही पाण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी नदी-कालव्याचे पाणी हा केवळ सिंचनाचा प्रश्न न राहता पिके वाचविण्याचा प्रश्न बनला होता.. शेवटच्या गावांपर्यंत पाण्यासाठी लढले शेतकरी -मान नदीत टेंभूचे पाणी सोडण्यासाठी तालुक्यातील विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी राजकीय नेत्यांकडे निवेदने दिली. आजी-माजी आमदारांनीही पालकमंत्री व जलसंपदा विभागातील संबंधित मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन पाण्याची मागणी केली. त्यानंतर मान नदीत पाणी सोडण्यात आले. मात्र, पाणी सोडले म्हणून लढा संपला नाही. नदीतील पाणी शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचविण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर होते..गावागावांतील बंधाऱ्यांची दारे उघडणे, पाण्याचा प्रवाह अडू न देणे आणि नदीतील पाणी पुढे सरकविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय साधणे, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे टेंभूचे पाणी मान नदीतून मेथवडेपर्यंत पोहोचले. एका गावाला पाणी मिळाले की पुढच्या गावासाठी प्रवाह सुरू राहावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी परस्पर सहकार्य केले. त्यामुळे ‘माझ्या शिवारापुरते पाणी’ या भूमिकेपेक्षा ‘शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी’ हा विचार या लढ्याची ताकद ठरला..अकरा दिवसांचे आंदोलन; फाटा क्रमांक पाचला पाणी -नीरा उजवा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील महूद, शिरभावी, धायटी, हलदहिवडी, संगेवाडी, मांजरी, मेथवडे आदी गावांना पाणी मिळाले. मात्र लाभक्षेत्रात पाणी उशिरा मिळाल्याने शेतकऱ्यांत अगोदरपासूनच संताप होता. तसेच फाटा क्रमांक पाचला पाणी मिळण्यात विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. अखेर फाटा क्रमांक पाचला पाणी मिळावे, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयासमोर सलग अकरा दिवस आंदोलन केले..टाळ-मृदंगाच्या गजरात भजन, धरणे आणि सातत्याने केलेली मागणी यामुळे आंदोलनाला वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनावर दबाव आणताना कोणताही अनुचित प्रकार न करता शांततेच्या मार्गाने आपली मागणी लावून धरली. अखेर शेतकऱ्यांच्या एकजुटीची दखल घेत फाटा क्रमांक पाचला पाणी सोडण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.. राजकीय श्रेयवाद बाजूला; ‘शेतकरी म्हणून’ एकत्र -या संपूर्ण पाणीप्रश्नात राजकीय श्रेयवादाची चर्चा झाली असली तरी लाभक्षेत्रातील शेतकरी मात्र त्यापासून मोठ्या प्रमाणात दूर राहिल्याचे चित्र दिसले. सोशल मीडियामधून पाण्याची राजकीय श्रेयवादासाठी लढाई सुरू असली तरी पाण्यासाठी कोणता पक्ष पुढे, कोणाचा नेता प्रभावी यापेक्षा शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला पाहिजे, अशी भूमिका अनेकांनी घेतली.आजी-माजी आमदारांनी संबंधित मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन पाण्यासाठी पाठपुरावा केला. पालकमंत्री जयकुमार गोरे तसेच जलसंपदा विभागातील संबंधित मंत्र्यांकडे मागणी मांडण्यात आली. त्यामुळे राजकीय पातळीवरील पाठपुरावाही महत्त्वाचा ठरला. मात्र, त्याचवेळी शेतकऱ्यांनी गावागावांतून उभे केलेले आंदोलन, सातत्याने केलेला पाठपुरावा आणि दाखविलेली एकजूट यामुळे प्रशासनावर निर्णय घेण्याचा दबाव निर्माण झाला, हेही या लढ्याचे वैशिष्ट्य ठरले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.पाण्याच्या लढ्याने दिला एक नवा 'सांगोला पॅटर्न' -सांगोला तालुक्यातील पाण्याच्या प्रश्नाने यंदा एक वेगळा संदेश दिला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी एकत्र आला तर नदीतील पाण्याचा प्रवाह शेवटच्या गावापर्यंत नेता येतो आणि प्रशासनाकडूनही हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी दबाव निर्माण करता येतो. गावागावांतील शेतकऱ्यांनी एकमेकांच्या पाण्याचा विचार केला, आंदोलनात सहभाग घेतला आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले.मान नदीत मेथवडेपर्यंत पोहोचलेले टेंभूचे पाणी आणि फाटा क्रमांक पाचला मिळालेले नीरा उजवा कालव्याचे पाणी हे केवळ दोन पाणीपुरवठ्याचे निर्णय नसून शेतकरी एकजुटीच्या ताकदीचे उदाहरण ठरले आहे. ‘पाण्यासाठी एकत्र आलो तर दुष्काळाशीही लढता येते’, असा आत्मविश्वास या घटनांनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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