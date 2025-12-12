सोलापूर

Solapur News : लोकनेते गणपतराव देशमुखांचे स्मारक सांगोल्यात मध्यवर्ती ठिकाणी उभारावे; आ. बाबासाहेब देशमुख यांची विधानसभेत भूमिका!

Winter Session : सांगोला मतदारसंघाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी स्व. गणपतराव देशमुख यांच्या स्मारकाची शहराच्या मध्यभागी उभारणी करण्याची ठाम मागणी विधानसभेत मांडली.
Demand for Ganpatrao Deshmukh Memorial in Central Sangola

Demand for Ganpatrao Deshmukh Memorial in Central Sangola

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला : सांगोला तालुक्याचे तब्बल ५५ वर्षे प्रतिनिधित्व करून लोकनेते म्हणून ओळख निर्माण केलेले स्व. गणपतराव देशमुख यांच्या स्मारकाची उभारणी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी करावी, अशी आग्रही मागणी सांगोला मतदारसंघाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडे केली. सांगोला शहर व उपनगराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवरही त्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडल्या.

Loading content, please wait...
political
sangola
Maharashtra Politics
winter session
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com