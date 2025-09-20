'सोलारवर चालणारे राज्यातील पहिले डेटा सेंटर उभारणार, तालुक्यात एमआयडीसीची लवकरच निर्मिती'; आमदार देशमुखांची माहिती

सोलापूर : सांगोला तालुक्यात तरुणांच्या हातांना रोजगार देण्यासाठी तालुक्यात नवीन औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी मागणी केली आहे. याशिवाय तालुक्यात डेटा सेंटर उभारण्यात (Sangola Industrial Estate) येणार असून, सोलारवर उभारणारे हे राज्यातील पहिले डेटा सेंटर असणार आहे. १२ गावे अद्याप टेंभू-म्हैसाळ योजनेपासून वंचित आहेत. नीरा उजवा कालव्यापासून तालुक्यातील काही गावांना पाणी मिळत नाही, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगोला आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख (Dr. Babasaheb Deshmukh) यांनी सांगितले..आमदारांची विकासदृष्टी या उपक्रमात आमदार देशमुख यांनी ‘सकाळ’च्या कार्यालयाला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी सांगोला मतदारसंघाच्या (Sangola Constituency) विकासाचे नियोजन सांगितले. सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले..Maratha Reservation : कुणबी नोंद असूनही वंशावळ सिद्ध करणे कठीण; गाव, आडनाव जुळले तरी जुन्या कागदपत्रांअभावी मिळेना जात प्रमाणपत्र.डॉ. देशमुख म्हणाले, सांगोला शहरासह तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्न मांडणे, त्यासाठी निधी आणणे आणि लोकांचे प्रश्न सोडविण्यावरच अधिक भर आहे. छावणीचालकांचे ३२ कोटी शासनाकडे पाच वर्षे थकीत आहेत, इतर तालुक्यातील छावणीचालकांचा निधी मिळाला पण सांगोला तालुक्यातील लोकांचे पैसे राहिले आहेत. सांगोला शहरातील भूमिगत गटाराचे काम रखडले होते, त्यासाठी निधी मंजूर करून आणला..माण, कोरडा नदीस कॅनॉलचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. नदीवर २ टीएमसी बंधारे बांधावेत, आरोग्य केंद्रांना डॉक्टर आहेत, परिचर नाहीत, जिथे परिचर आहेत तिथे डॉक्टर नाहीत या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. तरुणांचे स्थलांतर, शेतकऱ्यांच्या मालावर अन्नप्रक्रिया, फळप्रक्रिया उद्योग कसे वाढवता येतील याचाही प्रयत्न सुरू आहे. तालुक्यात ८ ते ९ लाखांचे दूधसंकलन सुरू असून, दूधप्रक्रिया उद्योग आणता येईल का? याचे नियोजन सुरू आहे. तालुक्यात ६० वर्षांवरील अँजिओग्राफी, बायपास मोफत केले जात आहेत.....पण विचाराशी एकनिष्ठचमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावून घेऊन चौकशी केली. फडणवीस १९९९ साली पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आबासाहेबांकडून मार्गदर्शन घ्यायचे. त्यांच्या पिढीतील, त्यांचा नातू जो डॉक्टर आहे, पण आमदार झाला आहे, ते जाणून घेण्यासाठी भेट घेतली. पण मी मात्र विचाराशी एकनिष्ठ राहून काम करतो..मतदारसंघातील प्रश्न मांडलेविधानसभा सभागृहात पहिल्यांदा निवडून आलेले आम्ही ७८ आमदार आहोत. यापैकी ८ ते १० जण ठरवून बसायचो, रात्री ११ तर कधी त्यानंतर प्रश्न मांडण्यास संधी मिळायची. मिळेत त्या वेळेत मतदारसंघातील प्रश्न सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. इतर वेळेत ग्रंथालयात जाऊन स्व. आबासाहेबांची (गणपतराव देशमुख) भाषणे वाचायचो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.