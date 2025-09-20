सोलापूर

'सोलारवर चालणारे राज्यातील पहिले डेटा सेंटर उभारणार, तालुक्यात एमआयडीसीची लवकरच निर्मिती'; आमदार देशमुखांची माहिती

Demand for New Industrial Estate in Sangola Taluka : तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी सांगोल्यात औद्योगिक वसाहतीची मागणी
Dr. Babasaheb Deshmukh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
सोलापूर : सांगोला तालुक्यात तरुणांच्या हातांना रोजगार देण्यासाठी तालुक्यात नवीन औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी मागणी केली आहे. याशिवाय तालुक्यात डेटा सेंटर उभारण्यात (Sangola Industrial Estate) येणार असून, सोलारवर उभारणारे हे राज्यातील पहिले डेटा सेंटर असणार आहे. १२ गावे अद्याप टेंभू-म्हैसाळ योजनेपासून वंचित आहेत. नीरा उजवा कालव्यापासून तालुक्यातील काही गावांना पाणी मिळत नाही, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगोला आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख (Dr. Babasaheb Deshmukh) यांनी सांगितले.

