Solapur Crime:'सांगोल्यात तीन ठिकाणी डीजेवर कारवाई'; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग, आठ जणांवर गुन्हे दाखल

सांगोला: सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत डीजे व लेझर लाइटच्या वापरावर बंदी घालूनही, सांगोला व परिसरात आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तीन ठिकाणी कारवाई करत आठ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत..Vijay Wadettiwar: सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक: काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार; 'ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष उभा केल्याचा आरोप' .सोलापूर शहर व जिल्ह्यात डीजेविरोधात चळवळ उभी राहिली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या डीजेबंदीच्या आदेशावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. डीजे व लेझर लाइट बंदी असतानाही गणेशोत्सवामध्ये सांगोला तालुक्यात डीजे व लेझर लाइट लावण्यात आल्या. सांगोला पोलिसांनी गणेशोत्सव मिरवणुकीमध्ये डीजे व लेझर लाइटचा वापर केलेल्या तीन ठिकाणी कारवाई केली आहे. ४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सांगोला तालुक्यातील वाढेगाव, सांगोला शहर व घेरडी परिसरात ही कारवाई करण्यात आली..पोलिसांनी वाढेगाव येथे समाधान शिवाजी मंडले (रा. करगणी, ता. आटपाडी), अतुल गौतम माने, विजय विलास लोकरे, कुमार गणपत शिनगारे (तिघे रा. वाढेगाव) यांच्यावर टेम्पो (एमएच १०- बीसी २१११ व एमएच ४२ बी- ५५५५) मधून डीजे वापरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सांगोला शहरात राजू बोत्रे व अप्पा ऐवळे (रा. सांगोला) यांनी टाटा ४०७ (एमएच १२ एफ सी ७९३७) मधून डीजे- लेझर वापरला म्हणून गुन्हा दाखल झाला. .घेरडी येथे विशाल निळे (रा. पारे, ता. सांगोला) याने परवानगीशिवाय मिरवणूक काढून डीजे व लेझर वापरला. तसेच अमोल दामाजी पाटील (रा. कुंभारी, ता. जत, जि. सांगली) याने एमएच ४८- जी ०२१३ या वाहनातून डीजे वापरल्याबाबत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी एकूण आठ जणांवर कायदेशीर कारवाई केली आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..धक्कादायक घटना! 'पित्यानेच रेल्वेखाली ढकलल्याने सहा वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू'; कुर्डुवाडी रेल्वे स्थानकावरील घटना.गणेशोत्सव मिरवणुकीसाठी मोठ्या आवाजातील डीजे व लेझर लाइटला बंदी असतानाही काही मंडळांनी डीजे व लेझर लाइटचा वापर केल्यामुळे आम्ही कारवाई केली आहे. शहर व तालुक्यातील गणेश मंडळांनी अशा प्रकारे आदेशाचे उल्लंघन करू नये. तसा वापर केल्याचे दिसून आल्यास कडक कारवाई केली जाईल. पारंपरिक पद्धतीचे वाद्य व सामाजिक कामे करून गणेशोत्सव साजरा करावा.- विनोद घुगे, पोलिस निरीक्षक, सांगोला.