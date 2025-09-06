सोलापूर

Solapur Crime:'सांगोल्यात तीन ठिकाणी डीजेवर कारवाई'; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा भंग, आठ जणांवर गुन्हे दाखल

Sangola Crackdown on Loud DJ Music: सोलापूर शहर व जिल्ह्यात डीजेविरोधात चळवळ उभी राहिली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या डीजेबंदीच्या आदेशावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. डीजे व लेझर लाइट बंदी असतानाही गणेशोत्सवामध्ये सांगोला तालुक्यात डीजे व लेझर लाइट लावण्यात आल्या.
सांगोला: सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत डीजे व लेझर लाइटच्या वापरावर बंदी घालूनही, सांगोला व परिसरात आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तीन ठिकाणी कारवाई करत आठ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

