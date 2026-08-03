Sangola News : सांगोल्यात संजय राऊत यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक; शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आंदोलन

सांगोला : पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याबाबत खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून राज्यभर राजकीय वातावरण तापले असताना, सांगोल्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने सोमवार (ता. ३) रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात खासदार संजय राऊत यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक करून त्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली..यापूर्वी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या अस्तित्वाबाबत आणि पक्षाच्या नेतृत्वाविषयी केलेल्या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर देताना खासदार संजय राऊत यांनी गोरे यांच्यावर टीका केली होती. त्यानंतर या वक्तव्याच्या निषेधार्थ रविवारी भाजपच्या वतीने सांगोल्यासह जिल्ह्यात विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली होती. सांगोल्यात भाजपने संजय राऊत यांच्या प्रतिमेचे दहन करून रस्ता रोको आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात एकत्र येत संजय राऊत यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक केला. तसेच त्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली..यावेळी शहरप्रमुख कमरुद्दीन खतिब, युवा सेना जिल्हाप्रमुख सुभाष भोसले, युवा सेना तालुकाप्रमुख रघुनाथ गायकवाड, तालुका समन्वयक शंकर मेटकरी, तुषार इंगळे, युवा सेना शहरप्रमुख सौरभ चव्हाण, संतोष वसमळे, संतोष टाकळे, दामोदर बागल, नवल गाडे, अमर साळुंखे, रघुनाथ गुजले, समाधान चव्हाण, नितीन लेंडवे, प्रकाश चौगुले, योगेश जुंदळे, संतोष येडगे, शरद गुरव, सागर भादुले, रघुनाथ आयवळे, बापू गुजले, शाखाप्रमुख सुधीर अहेरकर, अनिल आहेरकर, शशिकांत कांबळे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.