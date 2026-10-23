Sangola News : शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीत सांगोल्यात ‘एबीसी’ पॅटर्नची जोरदार चर्चा; पसंतीक्रमानुसार मतदारांची वर्गवारी करत स्थानिक नेत्यांनी प्रतिष्ठा पणाला

सांगोला - सांगोला तालुक्यात शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची यंदा चांगलीच चर्चा रंगली आहे. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांसह स्थानिक नेतेमंडळींनी लक्ष घातल्याने मतदानाच्या राजकारणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. मतदारांचा कल कोणाकडे आहे, कोण पसंतीक्रमांक एक देणार, कोण दोन किंवा तीन क्रमांकाची पसंती देणार, याचा अंदाज घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून मतदारांच्या याद्या तयार केल्या जात आहेत. या याद्यांना ‘एबीसी’ अशी वर्गवारी देण्यात येत असल्याने सांगोला तालुक्यात सध्या ‘एबीसी पॅटर्न’ चांगलाच गाजत आहे..शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी स्थानिक नेतेमंडळींनीही सक्रिय भूमिका घेतली आहे. गावनिहाय आणि मतदान केंद्रनिहाय बैठका घेण्याबरोबरच शिक्षक, पदवीधर मतदार तसेच आपल्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून मतदानासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कोणत्या मतदाराकडून आपल्या उमेदवाराला पसंती मिळू शकते, कोणाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही आणि कोणता मतदार प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या बाजूने जाऊ शकतो, याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न कार्यकर्ते करत आहेत. यातूनच मतदारांची 'एबीसी' वर्गवारी करण्याची पद्धत पुढे आली आहे..आपल्या बाजूने मतदान करण्याची शक्यता असलेले, अनिश्चित भूमिका असलेले आणि विरोधी उमेदवाराकडे कल असलेले मतदार, अशा स्वरूपात याद्या तयार केल्या जात असल्याची चर्चा आहे. पसंतीक्रमांक एक, दोन आणि तीन याबाबत मतदारांचा कल जाणून घेऊन त्यानुसार पुढील संपर्काचे नियोजन केले जात आहे. पसंती क्रमानुसारच आपला कोण, बाहेरचा कोण व आपल्याला विरोध करणारा कोण अशी थेट यादीच बनवली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या प्रचाराइतकेच मतदारांच्या याद्या तयार करण्यालाही महत्त्व आले आहे..मतदानाच्या दिवशीही या पॅटर्नची चर्चा विविध मतदान केंद्रांवर ऐकायला मिळाली. कार्यकर्ते आपल्या याद्यांनुसार मतदारांशी संपर्क साधत होते. काही ठिकाणी मतदारांच्या भेटीगाठी, चहापाणी आणि वैयक्तिक संवादातून आपले मतांचे गणित जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले. तरुणांमध्येही या एबीसी पॅटर्नवरून चर्चा आणि मिश्कील टिप्पणी रंगताना दिसली. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही केवळ उमेदवारांमधील लढत न राहता स्थानिक राजकीय समीकरणांचीही परीक्षा ठरत आहे..कोणत्या उमेदवाराला पहिला पसंतीक्रम मिळतो, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पसंतीचा फायदा कोणाला होतो, याची उत्सुकता वाढली आहे. मतदारांच्या पसंतीचा अंदाज घेण्यासाठी आखलेली ही एबीसी वर्गवारी प्रत्यक्ष निकालाच्या गणितात कितपत उपयोगी ठरणार, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. मात्र, सांगोला तालुक्यात यंदा शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीपेक्षा ‘एबीसी पॅटर्न’चीच चर्चा अधिक रंगताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.