Exam Paper Theft: धक्कादायक! दहावीच्या विद्यार्थ्यानेच चोरली प्रश्नपत्रिका; सांगोला विद्यामंदिरात खळबळ..

सांगोला : सांगोला विद्यामंदिर प्रशालेतील कस्टडी रूममध्ये ठेवलेल्या इयत्ता दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या भूगोल विषयाच्या ५० प्रश्नपत्रिका चोरीला गेल्याचा गुन्हा सांगोला पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणी दहावीच्या अल्पवयीन विद्यार्थ्याचा सहभाग समोर आला आहे..१७ मार्च रोजी सांगोला विद्यामंदिर प्रशालेतील कस्टडी रूममध्ये ठेवलेले दहावीच्या बोर्ड परीक्षेचे भूगोल विषयाचे दोन बंडलमधील ५० प्रश्नपत्रिका अज्ञाताने चोरून नेल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी सांगोला ठाण्यात गुन्हा भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ३२९ (३), ३३४, ३०५ (अ) तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ मंडळ व इतर परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकार प्रतिबंध अधिनियम १९८२ च्या कलम ६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सांगोला पोलिसांनी विविध शोध पथके तयार करून तपास सुरू केला. .गोपनीय माहिती व तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे पोलिसांनी संशयिताचा माग काढला असता हा गुन्हा एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाने केल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्याकडे पालकांच्या उपस्थितीत चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपीकडून गुन्हा करताना वापरलेला इलेक्ट्रिक कटर, इलेक्ट्रिक मोटारसायकल, चोरीस गेलेल्या दहावीच्या प्रश्नपत्रिका तसेच तीन कोऱ्या उत्तरपत्रिका जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या चोरी प्रकरणी एक पोलिस व दोन होमगार्ड पोलिस विभागाकडून निलंबित करण्यात आले आहेत..ही कारवाई विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रितम यावलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपुजे तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगोला ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विनोद घुगे यांच्या आदेशानुसार पोलिस पथकाने केली. या प्रकरणाचा अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवन मोरे करीत आहेत..विद्यामंदिर प्रशालेतील प्रश्नपत्रिका चोरीला गेल्यानंतर या प्रकरणी तपासासाठी विविध पथके तयार करण्यात आले होते. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व बाबतीत चौकशी करून एका अल्पवयीन विद्यार्थ्यास ताब्यात घेतले आहे. चोरीला गेलेल्या दहावी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिका, काही उत्तर पत्रिका व इतर साहित्य त्याच्याकडून जप्त केले आहे. याबाबत गुन्ह्यात अजून कोणी सहभागी आहे का याबाबत पुढील तपास सुरू आहे.- विनोद घुगे, पोलिस निरीक्षक, सांगोला..आणखी कोण सहभागी, शोध सुरूयेथील दहावीच्या प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणात दहावीमध्ये दुसऱ्याच शाळेत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विधीसंघर्षग्रस्त बालकाने स्वतःच्या फायद्यासाठी प्रश्नपत्रिका चोरल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत तालुक्यात सुरू असलेल्या विविध चर्चांना काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र रात्रीच्या वेळी शटर तोडून कस्टडी रूममध्ये प्रवेश करून प्रश्नपत्रिका चोरण्याचे धाडस त्याने एकट्यानेच केले की या प्रकरणात आणखी कोणी सहभागी आहे, याबाबत पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.