सोलापूर

Manohar Sapate: मराठा समाजाची संस्था संपविण्याचा आमदार कोठेंचा डाव; मनोहर सपाटे यांचा आरोप, सत्तेचा गैरवापर करून प्रशासक नेमण्यासाठी दिले पत्र

Administrator appointment sparks controversy in Maratha institution: राजकीय सुडापोटी माझ्याशी त्यांनी स्पर्धा करावी. परंतु स्वत:ची संपत चाललेली शिक्षण संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी प्रशालेचा बळी देऊ नये, असा आरोप मराठा समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर मनोहर सपाटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
Manohar Sapate accuses MLA Kothe of conspiring against Maratha community institution.
Manohar Sapate accuses MLA Kothe of conspiring against Maratha community institution.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मराठा समाजसेवा मंडळावर प्रशासक नेमण्याचे पत्र आमदार देवेंद्र कोठे यांनी दिले आहे. यामागे मराठा समाजाची संस्था संपवण्याचा त्यांचा डाव आहे. या संस्थेत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नाही. चौकशी न करताच प्रशासक नेमणे एकतर्फी व चुकीचे आहे. राजकीय सुडापोटी माझ्याशी त्यांनी स्पर्धा करावी. परंतु स्वत:ची संपत चाललेली शिक्षण संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी प्रशालेचा बळी देऊ नये, असा आरोप मराठा समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर मनोहर सपाटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

Loading content, please wait...
political
MLA
Maratha Community
district
Administrator
Maharashtra Politics
maratha community reservation
Manohar Sapate
Political Controversy
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com