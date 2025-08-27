Manohar Sapate: मराठा समाजाची संस्था संपविण्याचा आमदार कोठेंचा डाव; मनोहर सपाटे यांचा आरोप, सत्तेचा गैरवापर करून प्रशासक नेमण्यासाठी दिले पत्र

सोलापूर: मराठा समाजसेवा मंडळावर प्रशासक नेमण्याचे पत्र आमदार देवेंद्र कोठे यांनी दिले आहे. यामागे मराठा समाजाची संस्था संपवण्याचा त्यांचा डाव आहे. या संस्थेत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नाही. चौकशी न करताच प्रशासक नेमणे एकतर्फी व चुकीचे आहे. राजकीय सुडापोटी माझ्याशी त्यांनी स्पर्धा करावी. परंतु स्वत:ची संपत चाललेली शिक्षण संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी प्रशालेचा बळी देऊ नये, असा आरोप मराठा समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर मनोहर सपाटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला..Ganesh festival २०२५: 'बाप्पांचा मार्ग यंदाही खडतरच'; सोलापुरातील ५० टक्के कामे अपूर्णच, अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली .आमदार कोठे यांनी मराठा समाज सेवा धर्मादाय संस्थेवर प्रशासक मंडळ नेमण्याचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस ६५ वर्षे झाली आहेत. ही संस्था मराठा समाजाचे भूषण आहे. संस्थेला अडचणीत आणण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. राजकीय स्पर्धा जरूर करावी, मात्र सुडातून स्वतःची शिक्षण संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी प्रशालेचा बळी घेऊ नये. प्रशासक नेमण्यासंदर्भात कोठेंनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेले पत्र मागे घ्यावे, अन्यथा त्यांच्या घरासमोर साखळी उपोषणासह विविध जनआंदोलने करण्यात येतील, असा इशारा सपाटे यांनी दिला. .लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी गुप्त मतदान पद्धतीने होतात. असे असतानाही इतर लोकांच्या मदतीने माझ्यावर सूड उगवण्यासाठी संस्थेला संपविण्याचे कारस्थान सुरू आहे. ते मला संपवू शकतात पण समाजाला आणि समाजाच्या या संस्थेला संपवू शकत नाहीत. स्वतःची शिक्षण संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी प्रशालेचा बळी घेऊ नका. सत्तेचा गैरवापर करून कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर पाय मारू नका. .आमदार कोठे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाई संदर्भातील पत्र मागे घ्यावे, अन्यथा त्यांच्या घरासमोर जन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी सपाटे यांनी दिला आहे. याप्रसंगी प्रा. महेश माने, विनायक पाटील, नामदेव थोरात, ज्ञानेश्वर सपाटे, रेखा सपाटे, शिवराज चटके, महादेव गवळी, दत्ता भोसले आदी उपस्थित होते..Solapur News: 'साेलापूरमध्ये आयटी पार्क, उड्डाणपूल जागेचा विषय मार्गी लावा'; दोन्ही देशमुखांची विविध प्रश्नांवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा .मराठा समाजाच्या सोबत मी पूर्वीही होताे, आजही मी मराठा समाजाच्या सोबत ठामपणे उभा आहे.- देवेंद्र कोठे, आमदार, शहर मध्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.