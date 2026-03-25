Solapur News : सावळेश्वर टोलनाका पुन्हा वादात! चालकाला रक्तबंबाळ करेपर्यंत मारले; पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या.

मोहोळ : तुमची मालट्रक ओव्हरलोड आहे, असे सांगत जादा पैशाची मागणी करणाऱ्या टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्याला पैसे देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून चालकाला बेदम मारहाण करून त्याला गंभीर जखमी केल्या प्रकरणी दोघा जणा विरोधात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. सिद्धलिंग राचेय्या स्वामी वय 31 रा सस्तापूर ता बसवकल्याण असे मारहाण केलेल्या चालकाचे नाव आहे. ही घटना मंगळवार ता 24 रोजी दुपारी तीन वाजता सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील सावळेश्वर टोल नाक्यावर घडली. धनराज हाके रा जुना तुळजापूर नाका सोलापूर व नवनीत डांगे रा मडके वस्ती पुन्हा नाका सोलापूर अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. त्यांना दोन दिवस पोलीस कोठडी मिळाली आहे..मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार, मालट्रक क्रमांक केए 28 ए ए 2111 मध्ये चालक स्वामी हा 35 टन सिमेंट तांडूर येथील सिमेंट फॅक्टरी मधून घेऊन तो डिलिव्हरी देण्यासाठी कळंबोली येथे निघाला होता. चालक स्वामी याच्या बरोबर त्याचा चालक मित्र शरदकुमार रा सस्तापुर हा पुणे येथे निघाला होता..दुपारी तीन वाजता सदरची मालट्रक सावळेश्वर टोल नाक्यावर आली असता, शरदकुमार याने स्वामी याला टोल नाक्यावरील कर्मचारी काय म्हणतात ते बघ असे सांगितले. त्यावेळी स्वामी याला लेन क्रमांक 14 वरील कर्मचाऱ्यांनी तुमची गाडी ओव्हरलोड आहे तुम्हाला अतिरिक्त 85 रुपये द्यावे लागतील अशी मागणी केली. तेव्हा माझी गाडी ओव्हरलोड नाही तुम्ही पाहिजे तर काटा करून बघा असे स्वामी यांनी त्या कर्मचाऱ्याला सांगितले. त्यावेळी चालक स्वामी व त्या कर्मचाऱ्यांचा वाद झाला व त्या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा पैशाची मागणी केली. .त्यावेळी स्वामी याने पुन्हा पैसे देण्यास नकार देताच केबिन मधील कर्मचारी बाहेर आला व ट्रकच्या केबिन मध्ये चढून त्याने स्वामी याच्या कानशिलात लगावली व त्याच वेळी चे गाडीचे फास्टैग कट झाल्याने मालट्रक बाजूला घेतली. त्यावेळी दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन काचे ने पायाच्या मांडीवर वार केले. त्यामुळे गंभीर दुखापत होऊन मांडीतून रक्तस्त्राव सुरू झाला. त्यावेळी चालक स्वामी याने मालट्रक पुढे घेऊन लावली व मारहाण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मला मारहाण का केली अशी विचारणा केली. त्यावेळी टोल नाक्यावर उपस्थित असलेल्या काही लोकांच्या चालक स्वामी यास विनाकारण मारहाण केल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तोडफोड सुरू केली. तो पर्यंत कर्मचारी पळून गेला होता. .पोलिसांनी रुग्ण वाहिकेतून चालक स्वामी याला उपचारासाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले व उपचार करून अधिक उपचारासाठी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेची फिर्याद सिद्धलिंगय्या राचेय्या स्वामी वय 31 राह सस्तापुर ता बसवकल्याण जिल्हा बिदर यांनी मोहोळ पोलिसात दिली असून, अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक आकाश शेळके करीत आहेत.